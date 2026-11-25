Đoàn công tác Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương làm việc với xã Đồng Văn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy các xã Mèo Vạc và Đồng Văn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Lãnh đạo xã Mèo Vạc báo cáo về kết quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xã Mèo Vạc có 85 mô hình đăng ký thực hiện, trong đó 38 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; xã Đồng Văn có 138 mô hình, với gần 60 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Các mô hình tập trung vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất. Hai địa phương cũng duy trì các phong trào “Ngày thứ bảy xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các tổ tự quản xây dựng nếp sống văn minh. Tình hình tư tưởng, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra đúng quy định.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Mèo Vạc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã nêu một số khó khăn trong triển khai nhiệm vụ như địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đến các thôn còn khó khăn; trình độ dân trí và khả năng tiếp cận công nghệ số của một bộ phận đồng bào còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chủ yếu kiêm nhiệm. Các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ những kết quả, cách làm trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; việc duy trì các mô hình “Dân vận khéo” và công tác nắm bắt tình hình Nhân dân.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và thành viên đoàn công tác thăm, tặng quà ông Vừ Mí Chả, người có uy tín thôn Tả Lủng, xã Mèo Vạc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đề nghị Đảng ủy các xã Mèo Vạc và Đồng Văn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc là cơ sở để Đoàn công tác đánh giá sát tình hình thực tiễn, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.