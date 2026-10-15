Đoàn công tác Đại sứ quán Australia thăm và làm việc tại Cao Bằng

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bày tỏ niềm vui khi đến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng, Bí thư thứ Hai Đại sứ quán Australia Tong Wu nhận định, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng, xu hướng du lịch mở rộng đến những địa bàn giàu tiềm năng như Cao Bằng. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan trong cung cấp thông tin, cảnh báo thiên tai, bảo đảm an toàn cho du khách.

Bí thư thứ Hai Đại sứ quán Australia Tong Wu phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn mong muốn tìm hiểu rõ hơn về cơ chế trao đổi thông tin giữa tỉnh và Đại sứ quán, nhất là khi có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất hoặc các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; các phương án, giải pháp của tỉnh trong việc ứng phó với thiên tai, tình huống khẩn cấp; việc chia sẻ thông tin với các cơ quan đại sứ quán và cập nhật trên các kênh cảnh báo du lịch dành cho khách quốc tế.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nông Thanh Mẫn cho biết: Địa hình miền núi phức tạp khiến địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác. Tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó theo từng tình huống, phân định trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, ngành; chú trọng công tác dự báo, cảnh báo, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và huy động lực lượng, phương tiện khi cần thiết. Công tác ứng phó được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó chủ động phòng ngừa, cảnh báo và sơ tán sớm là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Qua trao đổi, hai bên mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống thiên tai, khủng hoảng; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin nhằm hỗ trợ kịp thời công dân nước ngoài khi phát sinh sự cố. Đồng thời chia sẻ thông tin về các sản phẩm, lĩnh vực thế mạnh của địa phương để Đại sứ quán Australia nghiên cứu, kết nối với các cơ quan, đối tác phù hợp, mở rộng cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hai bên trao quà lưu niệm, mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, Sở Ngoại vụ sẽ tổng hợp các nội dung trao đổi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn duy trì kênh thông tin với Đại sứ quán Australia, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh sự, chia sẻ cảnh báo thiên tai và hỗ trợ công dân nước ngoài khi xảy ra tình huống khẩn cấp.