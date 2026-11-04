Đoàn công tác Cục Thống kê khảo sát tình hình phát triển của các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tham gia cùng Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hà Luân; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh…

Đoàn công tác khảo sát tại Công ty TNHH Sản phẩm thể thao giải trí Bestway Việt Nam.

Theo đó, Đoàn công tác đến khảo sát tại Công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng Việt Nam và Công ty TNHH Sản phẩm thể thao giải trí Bestway Việt Nam - Khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Phước 3).

Tại chuyến khảo sát, các doanh nghiệp thông tin về tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh trong những tháng đầu năm và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đoàn công tác khảo sát tại Công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng Việt Nam.

Công ty TNHH Sản phẩm thể thao giải trí Bestway Việt Nam có diện tích xây dựng khoảng 250.000 m², với khoảng 5.000 công nhân đang làm việc. Doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm giải trí ngoài trời, chủ yếu là sản phẩm bơm hơi, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí.

Thị trường tiêu thụ chính của công ty là châu Âu và Mỹ. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của nhà máy đạt khoảng 200 triệu USD. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến nâng con số này lên hơn 300 triệu USD.

Công ty TNHH Gia công đồng Hải Lượng Việt Nam cho biết, năm 2025, tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 23.400 tỷ đồng. Số nộp thuế và các khoản đóng góp khác vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 185 tỷ đồng. Đối với năm 2026, dù chưa kết thúc năm tài chính, công ty dự kiến doanh thu tăng khoảng 20% - 30% so với năm 2025. Các chỉ tiêu về thu nhập và đóng góp ngân sách cũng được kỳ vọng tăng trưởng tương ứng.

Tại chuyến khảo sát, Đoàn công tác cũng tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian qua để từ đó có những kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ.

Chuyến khảo sát nhằm giúp Cục Thống kê nắm bắt tình hình phát triển của các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, trao đổi giữa các sở, ban, ngành tỉnh và Đoàn công tác Cục Thống kê về các vấn đề có liên quan đến biên soạn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa địa phương với Cục Thống kê trong việc biên soạn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP.

Đoàn công tác khảo sát vùng nuôi thủy sản tại xã Tràm Chim.

Trước đó, vào sáng 4-11, Đoàn công tác Cục Thống kê đến khảo sát thực tế hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản tại một số xã, phường có vùng nuôi cá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tham gia cùng Đoàn có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và đại diện các sở, ngành liên quan.

Đoàn khảo sát vùng nuôi thủy sản tại phường Hồng Ngự; vùng nuôi cá của Công ty Hùng Cá tại xã Tràm Chim và tìm hiểu quy trình chế biến khép kín, xuất khẩu cá tra theo các tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành.

Đoàn công tác khảo sát quy trình chế biến cá tra tại Công ty Hùng Cá.

Tại các điểm khảo sát, Đoàn tìm hiểu quy mô vùng nuôi, tình hình thả nuôi, sản lượng, quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản. Đồng thời, trao đổi với doanh nghiệp về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động. Trong đó, tập trung đánh giá mối liên kết giữa vùng nguyên liệu với hoạt động chế biến, xuất khẩu, qua đó làm rõ thực tế sản xuất của ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong ngày 5-11, Đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp để trao đổi, chia sẻ phương pháp tính chỉ tiêu tăng trưởng GRDP.