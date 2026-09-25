Đoàn công tác Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

Chiều 24-9, Đoàn công tác Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) do Thiếu tướng Hà Xuân Duy - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải - cán bộ Công an xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân liệt sĩ; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Xuân Hải vì an ninh, trật tự, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn chia sẻ nỗi mất mát của gia đình, đồng thời mong muốn thân nhân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân liệt sĩ Nguyên Xuân Hải.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993, quê quán xã Diên Khánh) hy sinh rạng sáng 21-3-2026 khi tham gia tuần tra, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm. Để ghi nhận tinh thần dũng cảm và sự hy sinh của người cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công an đã truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá; Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Hoạt động thăm hỏi thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm trong lực lượng Công an nhân dân, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.