Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị Khoa học-Thực tiễn quốc tế lần thứ III tại Nga

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh trình bày tham luận tại Phiên toàn thể quốc tế. (Ảnh: Viện Hàn lâm)

Hội nghị thu hút hơn 2.000 người tham dự, bao gồm các nhà khoa học hàng đầu, đại diện của chính quyền và doanh nghiệp cùng hơn 400 diễn giả và hơn 40 phiên, buổi theo 7 hướng chủ đề.

Đoàn công tác do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh (Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) làm Trưởng đoàn và các thành viên gồm Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân (Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Thắng (Trưởng ban Tổ chức cán bộ); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Vinh (Viện trưởng Viện Sử học) tham dự.

Đoàn Công tác của Viện Hàn lâm đã tham dự khai mạc bằng phiên họp toàn thể “Chủ quyền khoa học yếu tố then chốt của vị thế dẫn đầu về công nghệ”. Tham dự Phiên họp toàn thể có đồng chí Đặng Minh Khôi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phiên toàn thể đã thảo luận về việc bảo đảm chủ quyền khoa học của Liên bang Nga trong bối cảnh các thách thức toàn cầu, những rào cản trong việc chuyển các nghiên cứu sang thực tế kinh tế và xã hội và những giải pháp hỗ trợ từ nhà nước để khắc phục những khó khăn này. Các chủ đề chính bao gồm: vai trò của nhà nước trong tài trợ nghiên cứu cơ bản, vấn đề chuyển hóa các phát minh khoa học sang sản phẩm thương mại và đào tạo nhân lực cho các ngành công nghiệp cao cấp.

Đoàn công tác cũng đã tham dự Phiên họp toàn thể quốc tế với chủ đề “Sự chuyển đổi nền hành chính công trong bối cảnh các thực tế địa chính trị: Những thách thức, rủi ro và cơ hội đối thoại” với sự tham dự của 25 đại biểu quốc tế và các đại biểu của Nga. Hội thảo đã nghe các tham luận của các đại diện đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban Dịch vụ công vụ (Cộng hòa Liên bang Myanmar), Vụ Nhân quyền (Bộ Ngoại giao Iran) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng đại diện Văn phòng Liên đoàn Arab tại Liên bang Nga.

Trong Phiên họp toàn thể quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh là đại biểu trình bày tham luận đầu tiên với chủ đề “Quản lý nhà nước trong bối cảnh địa chính trị hiện nay: Những vấn đề đặt ra và kinh nghiệm cải cách từ thực tiễn Việt Nam”, đồng thời trả lời các câu hỏi có liên quan đến chủ đề của tham luận.

Đoàn Công tác tham quan Quỹ sách quý của Học viện Tổng thống. (Ảnh: Viện Hàn lâm)

Đặc biệt, ngay sau khi Phiên họp toàn thể quốc tế kết thúc, Đoàn công tác Viện Hàn lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Tổng thống (RANEPA). Tham dự cuộc làm việc phía Học viện Tổng thống có ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện; ông Andrey Margolin, Phó Giám đốc Học viện, bà Natalia Shafinskaya, Giám đốc phụ trách Phát triển quốc tế của Học viện và chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế. Tham dự cuộc gặp có ông Nguyễn Đoan Hải, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thông báo cho nhau về kết quả hoạt động của mỗi đơn vị sau cuộc gặp giữa Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Tổng thống diễn ra vào ngày 9/12/2025 tại Hà Nội.

Hai bên đánh giá cao các kết quả hợp tác giữa hai đơn vị kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác vào ngày 20/6/2024. Đặc biệt, hai bên đã thảo luận, trao đổi về các định hướng hợp tác trong năm 2027 và các năm tiếp theo trên các lĩnh vực như tổ chức hội thảo chung, hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo chuyên gia, công bố sản phẩm nghiên cứu.