Sáng 20-11, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam thăm và tặng quà người khuyết tật phường Bắc Nha Trang.

Tại chương trình, đoàn đã tặng 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tặng quà người khuyết tật tại phường Bắc Nha Trang.

Phường Bắc Nha Trang hiện có 1.588 người khuyết tật, chiếm khoảng 1,24% dân số; trong đó có 1.497 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng.

Thời gian qua, UBND phường đã quan tâm triển khai các chính sách trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống và tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Từ tháng 7-2025 đến tháng 10-2026, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường đã tổ chức 59 buổi họp, xác định mức độ khuyết tật cho hơn 500 trường hợp và giới thiệu hơn 130 trường hợp đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh. Bên cạnh đó, 300 hộ gia đình trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí chăm sóc hằng tháng theo quy định…

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam sẽ đến thăm, tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.