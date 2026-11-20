Ngày 20-11, Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật (NKT) Việt Nam do ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế làm Trưởng đoàn có buổi giám sát công tác NKT tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi giám sát có lãnh đạo Sở Y tế, các sở, ngành, đoàn thể liên quan.

Ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế kết luận tại buổi giám sát.

Theo Sở Y tế, hiện nay toàn tỉnh có 3 cơ sở trợ giúp xã hội công lập, 16 cơ sở ngoài công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 500 NKT. Trong 9 tháng năm 2026, Hội đồng xác định khuyết tật cấp xã trên địa bàn tỉnh đã xác định và cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho 41.181 trường hợp; thực hiện trợ cấp thường xuyên đối với 37.960 người khuyết tật mức độ nặng, đặc biệt nặng theo quy định. Ngoài ra, 100% NKT có hồ sơ xác nhận được trạm y tế lập hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu; 95% NKT có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, chăm sóc, phục hồi chức năng kịp thời; trên 85% trẻ khuyết tật trong độ tuổi được ra lớp hòa nhập; khoảng 2.400 trẻ khuyết tật đang được chăm sóc và theo học tại các cơ sở chuyên biệt.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác người khuyết tật của tỉnh.

Cùng với đó, nhiều công trình công cộng, hệ thống giao thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh được thiết kế, đầu tư phù hợp với NKT; kinh phí trợ cấp xã hội cho NKT của tỉnh khoảng 330 tỷ đồng/năm. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 175 lao động là NKT; mô hình “Chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng” được triển khai tại 12 xã, phường thuộc khu vực Nha Trang, Diên Khánh và một số địa bàn khác…

Ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, Sở Y tế kiến nghị Ủy ban quốc gia về NKT Việt Nam, Chính phủ, Bộ Y tế sớm có hướng dẫn thống nhất về tiêu chí, quy trình, công cụ xác định mức độ khuyết tật; hỗ trợ tập huấn cho Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã; hoàn thiện cơ sở dữ liệu NKT đồng bộ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội. Sở cũng kiến nghị có hướng dẫn áp dụng quy chuẩn tiếp cận; chính sách đãi ngộ đối với huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy NKT; quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục hồi chức năng…

Kết luận buổi giám sát, ông Tô Đức đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong công tác NKT và ghi nhận các kiến nghị của tỉnh. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về công tác NKT; rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là trong công tác quản lý, giám sát các cơ sở trợ giúp xã hội và chăm lo cho nhóm đối tượng NKT…