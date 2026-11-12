Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa

Sáng 12-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với HND tỉnh về thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Ông Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

HND Khánh Hòa hiện có gần 100.000 hội viên nông dân. Từ đầu năm đến nay, HND tỉnh đã chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, hoàn thành đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu được giao; tổ chức bộ máy của hội được kiện toàn.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được chú trọng, đổi mới về phương thức tập hợp, đoàn kết hội viên nông dân, trong năm đã thành lập mới 68 tổ hội và 12 chi hội nông dân nghề nghiệp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục được phát triển sâu rộng; qua bình xét có hơn 53.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; thành lập 19 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại các địa phương. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân hơn 42 tỷ đồng cho 88 dự án, với 870 hộ vay…, góp phần phát triển kinh tế cho hội viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Công tác chuyển đổi số, xúc tiến thương mại cũng được các cấp hội quan tâm triển khai và từng bước đi vào thực tiễn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao những kết quả HND tỉnh Khánh Hòa đạt được trong thực hiện công tác hội và phong trào nông dân thời gian qua. Ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị, trong thời gian tới, hội cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, định hướng đã đề ra. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phong phú; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động hội; kịp thời biểu dương, lan tỏa những gương nông dân điển hình, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nông dân trong việc tham gia các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng, kỹ năng của đội ngũ cán bộ hội; đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trọng tâm của hội, bám sát với thực tiễn từng xã, phường; phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.