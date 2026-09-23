Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà trung thu tại cơ sở mái ấm tình thương Vinh Sơn

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi thăm, tặng quà

Cơ sở mái ấm tình thương Vinh Sơn hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 33 cháu ở nhiều độ tuổi khác nhau, hầu hết các cháu đều là trẻ khuyết tật như khiếm thị, teo não, chậm phát triển trí tuệ... Những năm qua, cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân hảo tâm cả về vật chất và tinh thần, các cháu khuyết tật tại đây được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính cùng các thành viên trong đoàn tặng quà cho cơ sở mái ấm tình thương Vinh Sơn

Tại đây, đồng chí trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu đang được nuôi dưỡng tại mái ấm. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng với những hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các nữ tu trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu và cảm ơn sự quan tâm của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của mái ấm.

Đoàn công tác của tỉnh cùng lãnh đạo xã Thất Khê thăm hỏi tình hình học tập của các cháu tại cơ sở

Đoàn công tác của tỉnh cùng lãnh đạo xã Thất Khê thăm hỏi, động viên các cháu tại cơ sở

Đoàn công tác của tỉnh cùng lãnh đạo xã Thất Khê thăm hỏi, động viên các cháu tại cơ sở

Đồng chí mong muốn các nữ tu tại cơ sở tiếp tục khắc phục khó khăn, chăm sóc, giáo dục các cháu ngày càng tốt hơn; cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để các cháu được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, từng bước hòa nhập và phát triển.

Lãnh đạo xã Thất Khê tặng quà cho cơ sở mái ấm tình thương Vinh Sơn

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí trưởng đoàn tặng quà và chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm.

Nhân dịp này, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Thất Khê đã tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các cháu tại cơ sở mái ấm tình thương Vinh Sơn.