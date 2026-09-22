Đoàn công tác của tỉnh tặng quà Trung thu tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn

Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Công thương; đại diện Sở Xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Hữu Lũng, các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại chương trình

Đoàn công tác của tỉnh trao quà trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn

Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn là cơ sở tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 20 trẻ em. Thời gian qua, các em được quan tâm chăm lo về đời sống, học tập; nhiều em đã nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Hữu Lũng trao quà trung thu cho Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn

Hội Thiện nguyện Hữu Lũng trao quà trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn

Tại đây, trưởng đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình đời sống, học tập của trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm; đồng thời động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên tiếp tục khắc phục khó khăn, dành tình yêu thương và trách nhiệm để chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em tiếp tục được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Công ty TNHH An Nhiên Korea (Hữu Lũng) trao quà cho Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã trao quà của Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Lạng Sơn cho trẻ em Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn trị giá 5 triệu đồng. Lãnh đạo xã Hữu Lũng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao hơn 60 suất quà trung thu cho trẻ em tại trung tâm với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa.