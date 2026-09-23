Đoàn công tác của tỉnh tặng quà trung thu tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tam Thanh.

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 85 đối tượng, trong đó có 24 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình thăm, tặng quà

Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình sinh hoạt, học tập của các em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở. Đồng thời động viên các em luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi các em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, nhân viên cơ sở tiếp tục vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện. Đồng thời lưu ý UBND phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, học tập và hòa nhập với cộng đồng.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã tặng quà các em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Những món quà không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các cấp, ngành đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.