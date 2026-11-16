Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, giám sát tại 11 trường nội trú liên cấp

Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai theo Kết luận số 707-KL/TU, ngày 27/10/2026 của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 35-KH/UBKTTU và Quyết định số 164-QĐ/UBKTTU, ngày 05/11/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, trong đó, có nội dung đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh.

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra thực tế tại các trường nội trú liên cấp, nắm tình hình tổ chức hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất và việc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh; trao đổi với các đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phối hợp, quản lý, bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của nhà trường.

Qua kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 707-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương, bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của nhà trường.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã có trường nội trú liên cấp tăng cường phối hợp, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các xã biên giới.