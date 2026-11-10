Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn tại 5 xã

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Xã Bảo Lâm tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao hơn 15,79 tỷ đồng. Đến ngày 7/11/2026, xã giải ngân hơn 13,163 tỷ đồng, đạt 83,3% kế hoạch.

Xã Nam Quang triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có 2 nhiệm vụ đã hoàn thành là khôi phục hoạt động khai thác mỏ vàng Nam Quang và phát triển vùng nguyên liệu trồng dâu nuôi tằm. Sản lượng kén tằm đạt 1.820 kg, bằng 107,06% kế hoạch; giá trị sản phẩm khoảng 382,2 triệu đồng, bằng 127,4% kế hoạch. Sản phẩm gạo Đoàn Kết đã thu mua đạt 45/60 tấn, bằng 75% kế hoạch. Đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xã được giao 400 triệu đồng, đã giải ngân 50 triệu đồng, đạt 12,5%. Về vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư giải ngân hơn 3,472 tỷ đồng, đạt 20,63%, vốn sự nghiệp giải ngân 280,9 triệu đồng, đạt 13,64%.

Xã Yên Thổ năm 2026 kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao 350 triệu đồng. Đến ngày 30/10/2026, địa phương giải ngân hơn 274,576 triệu đồng, đạt 78,45% dự toán. Nguồn kinh phí tập trung cho các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và số hóa hồ sơ, tài liệu. Hiện xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán đối với các nội dung còn lại.

Đối với xã Quảng Lâm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 9/11/2026 đạt hơn 677,964 triệu đồng, bằng 125,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 114,6% dự toán, thu lệ phí trước bạ đạt 193,2% dự toán.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tiến độ, thủ tục giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả thực hiện giữa các xã, lĩnh vực còn chưa đồng đều...

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh đề nghị UBND các xã tiếp tục rà soát toàn bộ các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, xác định rõ những nhiệm vụ còn chậm tiến độ để tập trung chỉ đạo thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công, cần đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn; tăng cường phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; thường xuyên cập nhật tiến độ, chủ động đề xuất giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung rà soát từng nguồn vốn, từng dự án và nhiệm vụ cụ thể, tránh tình trạng chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.