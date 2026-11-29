Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, Đảng ủy các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), phát triển cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại xã Bảo Lạc, địa phương duy trì bảo vệ hơn 5.849 ha rừng (trong đó trên 5.733 ha rừng sản xuất, gần 116 ha rừng phòng hộ); có trên 244 ha cây hồi, hơn 65 ha cây quế. Diện tích trồng mới đạt 20,8 ha hồi, 9,2 ha quế và 5 ha sa nhân. Công tác PCCCR triển khai chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng 305 phương án PCCCR, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm lâm nghiệp. Chi trả dịch vụ môi trường rừng hơn 1 tỷ 441 triệu đồng cho 31 cộng đồng và 868 hộ gia đình, cá nhân.

Xã Cô Ba có trên 6.895 ha rừng (rừng tự nhiên hơn 5.632 ha, rừng trồng trên 100 ha), tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,62%. Công tác tuyên truyền PCCCR được đẩy mạnh; trồng mới hồi, quế đạt trên 40 ha (đạt 202,8%). Chi trả dịch vụ môi trường rừng hơn 1,7 tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập và trách nhiệm của chủ rừng.

Xã Cốc Pàng có hơn 5.148 ha đất có rừng (rừng tự nhiên trên 4.894 ha, rừng trồng hơn 254 ha). Xã chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 205 chủ rừng và 28 cộng đồng dân cư trên diện tích hơn 5.000 ha, tổng kinh phí trên 2,55 tỷ đồng. Về cây lâm nghiệp kinh tế, xã có trên 1.600 ha hồi (hơn 1.200 ha đang cho thu hoạch, sản lượng tinh dầu hồi ước đạt 144 tấn/năm, giá trị sản xuất ước 43,2 tỷ đồng) và gần 560 ha quế.

Xã Khánh Xuân có hơn 5.180 ha rừng (rừng tự nhiên trên 5.164 ha, rừng trồng hơn 16 ha); diện tích rừng trồng chưa thành rừng 54,30 ha; tỷ lệ che phủ rừng hơn 47%. Địa phương duy trì các tổ tự quản bảo vệ rừng tại xóm, xây dựng 270 phương án PCCCR cho hộ gia đình và cộng đồng; có 44,5 ha quế, trên 40 ha hồi (trồng mới khoảng 1,5 ha quế và 10,2 ha hồi lấy lá), khai thác hơn 284 m³ gỗ sa mộc.

Xã Xuân Trường triển khai các dự án hỗ trợ phát triển cây hồi với quy mô 60 hộ thụ hưởng, trên 366.850 cây giống, diện tích trên 73 ha, tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng; toàn xã hiện có hơn 15 ha quế, hồi.

Tại xã Hưng Đạo, diện tích rừng được duy trì ổn định, tỷ lệ che phủ đạt 47%, chỉ tiêu trồng quế, hồi đạt kế hoạch đề ra. Xã có hơn 6.162 ha đất có rừng (rừng tự nhiên trên 6.000 ha, rừng trồng hơn 151 ha); chi trả dịch vụ môi trường rừng hơn 1,8 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Xã Sơn Lộ có hơn 5.334 ha rừng tự nhiên (trong đó trên 3.280 ha rừng phòng hộ, hơn 1.998 ha rừng sản xuất và 55,72 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp), tỷ lệ che phủ rừng 52,06%. Địa phương phát triển vùng nguyên liệu quế, hồi đạt 65,82 ha (diện tích hồi 42,2 ha); trồng mới hơn 36 ha quế, hồi (đạt trên 244%), 25,8 ha sa nhân (thu hoạch 5,45 tấn quả tươi); trồng rừng tập trung và cây phân tán đạt 5,2 ha (104%).

Các xã kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí, hỗ trợ giống hồi, quế; đầu tư trang thiết bị quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất; hướng dẫn quy trình giao rừng do xã quản lý; hoàn thiện phần mềm theo dõi diễn biến rừng và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hồi, quế, dược liệu.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế rừng hiệu quả, bền vững; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động PCCCR; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trồng, chăm sóc hồi, quế, dược liệu để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao, giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ quy định.