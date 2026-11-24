Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, giới thiệu khái quát về quy mô, năng lực đào tạo và định hướng phát triển của Đại học.

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có 7 trường đại học thành viên cùng các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và trung tâm chuyên môn; quy mô trên 130.000 người học với hơn 350 chương trình đào tạo.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Đại học Thái Nguyên hiện có hơn 100 đối tác tại khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 200 thỏa thuận hợp tác.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Timor Leste, quan hệ hợp tác đào tạo giữa hai bên đã được xây dựng từ nhiều năm qua. Từ năm 2014 đến nay có hơn 100 sinh viên Timor Leste theo học tại Đại học Thái Nguyên. Hiện, 33 sinh viên đang học tập tại các đơn vị thành viên, trong đó 26 sinh viên tại Khoa Quốc tế, 4 sinh viên tại Trường Đại học Nông Lâm và 3 sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Đáng chú ý, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Timor Leste đang có thêm những điều kiện thuận lợi. Các văn kiện hợp tác cấp Chính phủ được ký kết ngày 9/6/2026, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học, khoa học và văn hóa, đã tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục hai nước cụ thể hóa những định hướng hợp tác thành các chương trình, hoạt động thiết thực.

Ngài João Pereira, Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài João Pereira, Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đại học Thái Nguyên, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm và chất lượng đào tạo dành cho sinh viên Timor Leste.

Đại sứ nhấn mạnh, chuyến công tác lần này nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục, đồng thời cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo hai Chính phủ. Qua đó tăng cường kết nối giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục của Timor Leste với Đại học Thái Nguyên, mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trao đổi về những lĩnh vực hợp tác cụ thể, đại diện Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Văn hóa Timor Leste cho biết, Việt Nam là một trong những điểm đến được nhiều sinh viên nước này lựa chọn để học tập.

Trong thời gian tới, phía Timor Leste mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo ở những lĩnh vực có nhu cầu lớn như nông nghiệp, cụ thể là trồng và chế biến cà phê, nuôi trồng và chế biến thủy sản; kinh tế; văn hóa; y tế… Đặc biệt, phía Timor Leste quan tâm đến các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, mở rộng cơ hội đào tạo sau đại học, nhất là trình độ thạc sĩ.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Timor Leste tại Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Văn hóa Timor Lestetham quan một số đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tham quan, tìm hiểu cơ sở vật chất, điều kiện học tập và hoạt động đào tạo tại một số đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên.