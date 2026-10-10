Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khảo sát dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu

Đơn vị tư vấn báo cáo tổng thể dự án thông qua bản đồ hệ thống giao thông tới đoàn công tác.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lai Châu nhấn mạnh sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và kết nối giao thông của tỉnh. Đây là công trình được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu mong mỏi từ lâu. Tỉnh đồng thuận với chủ trương đầu tư, đồng thời mong muốn qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác xem xét, đề xuất Quốc hội thông qua dự án, tạo tiền đề triển khai các bước tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phân tích vai trò và tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh Lai Châu.

Các thành viên đoàn nhấn mạnh, khi được đầu tư, tuyến cao tốc sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, mở rộng không gian kết nối, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng về công nghiệp, khoáng sản, năng lượng, dịch vụ và du lịch của địa phương. Vì vậy, cần quan tâm quy hoạch phát triển các xã dọc tuyến, chủ động định hướng các ngành kinh tế phù hợp để phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Thành viên đoàn công tác đề nghị tỉnh Lai Châu và đơn vị tư vấn làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn thuyết minh phương án tuyến và hệ thống giao thông kết nối, các thành viên đoàn công tác tập trung trao đổi, làm rõ tính hiệu quả của dự án; phương án xử lý nguy cơ sạt, trượt trong mùa mưa; giải pháp gia cố, bảo đảm an toàn công trình trước những diễn biến bất lợi của thời tiết. Đoàn cũng quan tâm đến sự phù hợp của dự án với định hướng quy hoạch, mục tiêu phát triển giai đoạn 2026–2030; khả năng kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại, trong đó có Quốc lộ 4D và cửa khẩu Ma Lù Thàng nhằm thúc đẩy giao thương với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, đoàn công tác đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến quy mô, phương án đầu tư; diện tích đất quốc phòng bị ảnh hưởng; bố trí tái định cư và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng…

Chiều nay, đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực địa tại các điểm, khu vực trên tuyến dự án, làm cơ sở đánh giá các điều kiện triển khai và phục vụ quá trình xem xét, quyết định đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.