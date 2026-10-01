Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình hoạt động tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra cơ sở vật chất Trường PTNT TH&THCS Pa Tần.

... kiểm tra công tác dạy và học của thầy, trò nhà trường.

Cùng đi có đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

... kiểm tra bữa ăn của học sinh.

Trường PTNT TH&THCS Pa Tần hiện có 67 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 30 lớp học với hơn 1.000 học sinh, trong đó có 857 học sinh nội trú và 209 học sinh bán trú. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%. Về cơ sở vật chất, nhà trường đã tiếp nhận và vận hành các khối công trình chính như: hệ thống phòng học lý thuyết, nhà bộ môn, 4 dãy nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà đa năng cùng các công trình phụ trợ.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy tặng quà cho thầy cô và học sinh Trường PTNT TH&THCS Pa Tần.

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí trong Đoàn công tác đã dành nhiều thời gian lắng nghe đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương trao đổi, làm rõ thêm các nội dung về: Việc bố trí ăn ở, sinh hoạt nội trú 24/24 giờ; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bữa ăn cho học sinh; bảo đảm đồng phục, sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh diện chính sách; những khó khăn đặc thù phát sinh khi vận hành mô hình trường nội trú...

Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo tình hình công tác đầu năm học với Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong việc ổn định nền nếp dạy học. Nhấn mạnh đây là mô hình giáo dục trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí yêu cầu nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; khai thác tối đa cơ sở vật chất; vận hành nhà trường một cách linh hoạt, sáng tạo; đặc biệt chú trọng khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt, chú ý thức ăn dinh dưỡng, điều chỉnh các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn trong khu nội trú và khuôn viên trường học; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh…