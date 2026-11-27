Trong chuyến công tác, đoàn đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn do đồng chí Sỉ Viêng Xay O La Bun, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch chính quyền tỉnh tiếp. Đoàn cũng có buổi làm việc với ngành Y tế tỉnh Viêng Chăn, trao đổi về các vấn đề ưu tiên và định hướng hợp tác thời gian tới giữa ngành Y tế hai tỉnh, với sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế và 11 phòng y tế huyện thuộc tỉnh Viêng Chăn.

Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Lào Cai chào xã giao lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lục Hậu Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn đã đón tiếp, dành thời gian làm việc với đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, hợp tác y tế là một trong các nội dung hợp tác chung của hai tỉnh, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị bền vững giữa 2 bên.

Chia sẻ về định hướng phát triển, đồng chí cho biết ngành Y tế Lào Cai đang triển khai theo tinh thần Nghị quyết 72 của Chính phủ, chuyển trọng tâm từ khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân, đồng thời ưu tiên củng cố y tế cơ sở, tăng cường giám sát và ứng phó dịch bệnh, nâng cao năng lực phòng xét nghiệm, phát triển nguồn nhân lực. Trong khả năng của mình, Sở Y tế Lào Cai và các đơn vị thuộc sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ để cùng nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Về phía ngành Y tế tỉnh Viêng Chăn, đồng chí Văn Phêng Phăn Tha Na Lay - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ của ngành Y tế Lào Cai thời gian qua. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Ban Giám đốc Sở Y tế Lào Cai, cũng như các đơn vị y tế thuộc ngành, đặc biệt trong trao đổi kinh nghiệm tham mưu ban hành chính sách; quản trị hệ thống y tế; thúc đẩy phòng bệnh chủ động, sàng lọc và phát hiện sớm; củng cố năng lực giám sát, xét nghiệm và sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; mở rộng hợp tác về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm y tế, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Lục Hậu Giang trân trọng ghi nhận những đề nghị của ngành Y tế tỉnh Viêng Chăn; đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở Y tế Lào Cai để tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng cường hỗ trợ, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với ngành Y tế Viêng Chăn.

Về chuyên môn, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống xét nghiệm tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng nước uống tại tỉnh. Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên trao đổi về các điều kiện, yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị y tế tuyến huyện, khu vực.

Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Lào Cai tham dự lễ khánh thành Bệnh viện huyện Văng Viêng.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Sở Y tế Lào Cai đã tham dự lễ khánh thành Bệnh viện huyện Văng Viêng, công trình thuộc Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn - quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Chuyến công tác là hoạt động thường niên, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh; tạo điều kiện để hai bên phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, củng cố hệ thống y tế công cộng, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh y tế, hướng tới hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, bền vững cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.