Đoàn công tác của Quân khu 5 kiểm tra xây dựng các dự án doanh trại tại Khánh Hòa

Ngày 10-11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác xây dựng cơ bản các dự án doanh trại thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, các cơ quan chuyên môn của Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh đã chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và quân khu về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu. Quá trình triển khai đã tuân thủ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các hạng mục đang thi công bảo đảm chất lượng; vật tư, vật liệu đưa vào công trình cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, được nghiệm thu trước khi sử dụng. Công tác thi công bảo đảm an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

Đoàn công tác kiểm tra tại công trường xây dựng.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng yêu cầu các cơ quan Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, điều chỉnh thiết kế phù hợp với công năng sử dụng; tổ chức triển khai, hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Các cơ quan chuyên môn của quân khu tiếp tục cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; hướng dẫn, phối hợp với các nhà thầu khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Đối với Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về quản lý dự án; rà soát, hoàn chỉnh quy chế bảo mật, an toàn thông tin; kiểm tra chặt chẽ năng lực, tư cách pháp nhân của các nhà thầu; tăng cường kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế, vật tư, vật liệu xây dựng. Đồng thời, thực hiện việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đã ký kết, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình. Đặc biệt bảo đảm công tác an toàn tại công trường và tiến độ hoàn thành bàn giao dự án.