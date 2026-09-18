Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc tại tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Gia Long nhấn mạnh: Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, địa hình chia cắt phức tạp; hệ thống giao thông và thủy lợi còn những hạn chế, trong khi nhiều khu vực dễ bị tác động bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với quá trình phát triển của tỉnh. Việc đề xuất khoản vay ODA từ Ngân hàng Thế giới được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để tỉnh triển khai các công trình giao thông quy mô lớn, đồng thời tiếp cận phương thức quản lý, công nghệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại trong đầu tư xây dựng.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi tại buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và thành viên Đoàn công tác Ngân hàng thế giới cùng nhau trao đổi các nội dung, đề xuất khoản vay thực hiện các Dự án Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đề xuất, trong giai đoạn 1 của dự án tập trung nâng cấp, sửa chữa, mở rộng một số tuyến đường giao thông có vai trò quan trọng nhằm tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng, mở rộng không gian phát triển của Tuyên Quang. Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ có thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2028 đến năm 2033. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.108 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới chiếm 75,6%.

Ông Sean Michaeels, chuyên gia giao thông cao cấp, điều phối viên đầu mối tại Việt Nam, Campuchia và Lào thuộc Ngân hàng Thế giới phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác Ngân hàng thế giới, ông Sean Michaeels chuyên gia giao thông cao cấp, điều phối viên đầu mối tại Việt Nam, Campuchia và Lào đã trao đổi, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến chính sách, cơ chế ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, lộ trình thực hiện, điều kiện triển khai dự án cũng như các danh mục đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và chiến lược hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.

Cũng tại buổi làm việc, phía tỉnh Tuyên Quang và Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho dự án; bảo đảm việc triển khai đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.