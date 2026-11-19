Diễn đàn được tổ chức đúng vào dịp ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (2021-2026).

Diễn đàn quy tụ các đại biểu là đại diện Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan Chính phủ, tư pháp, hiệp hội luật gia, trường đại học cùng các chuyên gia pháp lý và cộng đồng doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN.

Nhận lời mời của Hội Luật gia Trung Quốc, đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam do TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam làm trưởng đoàn đã sang Trung Quốc tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN thường niên lần thứ 8.

Các đại biểu của Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam khẳng định, Diễn đàn cấp cao hợp tác và phát triển pháp luật Trung Quốc-ASEAN luôn là bình diện đối thoại cấp cao bình đẳng, tự nguyện và cởi mở giữa giới luật gia, luật học của Trung Quốc và các nước ASEAN, kể từ khi thành lập cho đến nay Diễn đàn đã có những đóng góp quan trọng đối với việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa giới luật gia hai bên và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa các nước trong khu vực.

Trong suốt thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và tích cực tham gia các kỳ Diễn đàn, đóng góp vào thành công chung của cơ chế hợp tác, cũng như thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác pháp luật giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, vì sự phồn thịnh, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Diễn đàn lần thứ 7 năm 2025 đã được tổ chức thành công, với nhiều nội dung trao đổi thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các bên.

Tiếp nối những kết quả đó, Diễn đàn cấp cao hợp tác và phát triển pháp luật Trung Quốc -ASEAN lần thứ 8 năm 2026 với chủ đề "Tăng cường trao đổi và hợp tác pháp luật vì sự thịnh vượng và ổn định của khu vực" tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế đối thoại cấp cao về vấn đề pháp luật cho các luật gia, luật sư và chuyên gia pháp luật của Trung Quốc cũng như các nước ASEAN, nhằm tiến hành trao đổi sâu hơn và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác và đóng góp vào sự phát triển chung về pháp luật của khu vực Trung Quốc - ASEAN.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Theo TS. Trần Công Phàn, với tư cách là một thành viên tích cực trong cộng đồng luật gia ASEAN, Hội Luật gia Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao kết quả hợp tác về pháp luật với các đối tác Trung Quốc và ASEAN.

"Trong nhiều năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã duy trì quan hệ tốt đẹp và hơp tác hiệu quả với Hội Luật gia Trung Quốc và các đối tác ASEAN trong nhiều hoạt động trao đổi đoàn, cũng như trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho luật gia Việt Nam", ông Trần Công Phàn cho hay.

Ông Trần Công Phàn tin tưởng và hy vọng sau Diễn đàn này các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhau trao đổi, chia sẻ các ý tưởng, sáng kiến, đề xuất phù hợp để cùng khai thác tiềm năng hợp tác này, giúp cho giới luật gia ngày càng có nhiều đóng góp tích cực hơn cho việc nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy, giải quyết các vấn đề pháp lý đặt ra vì mục tiêu hòa bình, ổn định, công lý, phát triển bền vững của mỗi nước và khu vực.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi song phương với Phó Chủ tịch Hội Luật gia Trung Quốc Phan Nghị Cầm.

Bên lề Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc – ASEAN lần thứ 8, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi song phương với Phó Chủ tịch Hội Luật gia Trung Quốc Phan Nghị Cầm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp xúc, trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, hai bên điểm lại những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai Hội thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác pháp lý giữa giới luật gia hai nước.