Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh, chương trình nhằm nắm bắt tình hình triển khai các quy định pháp luật tại địa phương, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và tiếp nhận kiến nghị để nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách. Đây không phải hoạt động kiểm tra, đánh giá, xếp loại địa phương mà là dịp để cơ quan Trung ương trực tiếp lắng nghe thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ những vấn đề đặt ra.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phúc

Đoàn công tác tập trung trao đổi về việc triển khai các quy định trong lĩnh vực PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, nhất là cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời xem xét nhu cầu về nhân lực, kinh phí và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tinh Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng phổi hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phúc

Theo báo cáo của tỉnh, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phú Thọ đã kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh với 28 thành viên, thành lập Tổ Thư ký giúp việc gồm 10 thành viên. Đến nay, 137/148 xã, phường đã ban hành quyết định thành lập hoặc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp xã.

Đ/c Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai, từng bước củng cố cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở. Công tác PBGDPL tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, hướng đến nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; chú trọng các nhóm đối tượng đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động và các nhóm yếu thế. Công tác trợ giúp pháp lý được duy trì, nhất là trong hoạt động tố tụng; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện thông qua tập huấn, cung cấp tài liệu, tổ chức tọa đàm và phát triển các kênh thông tin pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phúc

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng còn những khó khăn, hạn chế như hiệu quả PBGDPL ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác phối hợp, truyền thông chính sách có mặt chưa đồng bộ; kinh phí dành cho nhiệm vụ ở cơ sở còn hạn chế, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật chưa đồng đều.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Phúc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Phú Thọ và những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã có, quan tâm khắc phục khó khăn, hạn chế; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, nhất là cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Phú Thọ và những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Phúc

Đồng chí Hà Thị Nga cũng đề nghị các kiến nghị của địa phương được tổng hợp đầy đủ, phân loại theo từng nhóm vấn đề để báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.