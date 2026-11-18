Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), ngày 18-11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh chủ trì tiếp đoàn.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Tú gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đội ngũ những người làm công tác mặt trận trong toàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, triển khai nhiều hoạt động, chương trình công tác dân vận thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Hà Hồng Hạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác và mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận; tuyên truyền biển, đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; đồng hành với tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, hiệp hội doanh nghiệp, nghiệp đoàn nghề cá tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh tế trên biển, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...