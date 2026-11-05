Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân

Chiều 5-11, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Phùng Thị Phú - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) và cán bộ các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Không quân.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng; Đại tá Đoàn Thế Sơn - Hiệu trưởng nhà trường; Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy nhà trường, cùng Ban Giám hiệu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đại tá Đoàn Thế Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật từ đầu năm 2026 đến nay.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực tham quan Trung tâm Mô phỏng của Trường Sĩ quan Không quân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Bá Lực ghi nhận, biểu dương những kết quả Trường Sĩ quan Không quân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, làm cơ sở nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo sát với thực tiễn, đối tượng và yêu cầu phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và năng lực ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tham quan Trung tâm Mô phỏng, Trung tâm Ngoại ngữ và một số cơ quan, đơn vị.