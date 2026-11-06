Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu làm việc với các nhà trường tại Khánh Hòa

Ngày 6-11, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung và Trường Sĩ quan Thông tin. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phùng Thị Phú - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu). Cùng dự, đón đoàn có Thiếu tướng Vũ Văn Cường - Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị - Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Thông tin nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thời gian qua, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, tập trung giáo dục, đào tạo, huấn luyện, giảng dạy cho các học viên trung cấp và học viên lái xe quân sự các hạng. Kết quả thi tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, hơn 70% đạt khá, giỏi. Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, đồng thời được nhận nhiều khen thưởng các cấp.

Đoàn công tác làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Đối với Trường Sĩ quan Thông tin, nhà trường đã thực hiện đột phá phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, ứng dụng hiệu quả các mô hình và phương pháp dạy học hiện đại, có nhiều đề tài khoa học quân sự đạt hiệu quả ứng dụng cao. Nhà trường đang được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng doanh trại khang trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, đạt chất lượng tốt.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực tặng hoa chúc mừng Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương những kết quả đạt được của hai nhà trường trong thời gian qua. Trung tướng yêu cầu các nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là về công tác nhà trường quân đội năm học 2026 - 2027 và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; nắm vững và vận dụng tốt phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tiễn”, “Gắn nhà trường với đơn vị”...

Cùng với đó, các nhà trường cần thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học viên tốt nghiệp được điều động về các đơn vị công tác, kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp; chú trọng bổ sung kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...