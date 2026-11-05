Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo tại Học viện Hải quân

Ngày 5-11, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại Học viện Hải quân.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, Học viện Hải quân đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện 3 khâu đột phá trong các nhà trường quân đội. Học viện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, có nhiều mặt hoàn thành tốt. Chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học được nâng lên, thực chất và vững chắc hơn. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến. Công tác bảo đảm vũ khí, trang bị, khí tài, hậu cần, tài chính phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và các nhiệm vụ khác được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đoàn công tác tham quan Trung tâm Huấn luyện mô phỏng tác chiến.

Đoàn kiểm tra học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội thực hiện nội dung huấn luyện thể lực.

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương những kết quả Học viện Hải quân đạt được; đồng thời yêu cầu thời gian tới, học viện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị; đổi mới tư duy, hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, cần thực hiện nghiêm phương châm “Chất lượng của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khảo sát, đánh giá chất lượng học viên sau tốt nghiệp được điều động về công tác tại các đơn vị, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo phù hợp.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực cũng yêu cầu học viện thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đạt chuẩn theo quy định; chú trọng nâng cao tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ tiến sĩ, đạt chức danh, danh hiệu nhà giáo. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị mô phỏng trong giảng dạy, học tập và các hoạt động của học viện.