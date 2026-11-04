Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Trường Sĩ quan Không quân

Ngày 4-11, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Trường Sĩ quan Không quân.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thành Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân đã giới thiệu khái quát đặc điểm, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của nhà trường. Đồng thời, báo cáo thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chương trình giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; chất lượng đội ngũ giảng viên, kết quả học tập của học viên và các điều kiện bảo đảm phục vụ dạy, học ngoại ngữ.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú phát biểu tại buổi khảo sát.

Trong chương trình làm việc, các tổ khảo sát tiến hành nghiên cứu, đối chiếu hệ thống văn bản, hồ sơ, số liệu về công tác đào tạo ngoại ngữ; phỏng vấn cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, học viên; dự giờ một số nội dung giảng dạy tiếng Anh, tiếng Nga và khảo sát thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu phục vụ giảng dạy, học tập.

Nội dung khảo sát tập trung vào tính phù hợp của chương trình, phương pháp tổ chức đào tạo, công tác kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ và khả năng đáp ứng chuẩn đầu ra của người học.

Đoàn khảo sát tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện 2 đề án ngoại ngữ.

Là cơ sở đào tạo phi công quân sự, sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn đường không, sĩ quan, nhân viên chuyên môn về phương tiện bay không người lái và nhân viên kỹ thuật hàng không của Quân chủng Phòng không - Không quân, Trường Sĩ quan Không quân có yêu cầu đặc thù cao về chất lượng đào tạo, trong đó năng lực ngoại ngữ ngày càng có vai trò quan trọng. Ngoại ngữ không chỉ phục vụ học tập, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành mà còn góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tri thức, công nghệ hàng không tiên tiến, đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ các loại máy bay, trang bị kỹ thuật hiện đại và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú nhấn mạnh, đợt khảo sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại nhà trường; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú đề nghị các cơ quan, đơn vị của nhà trường phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu, minh chứng; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chuyên gia khảo sát thực tế, phỏng vấn và dự giờ, bảo đảm việc đánh giá sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.