Đoàn công tác của Bộ Tài chính Lào làm việc với Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Ngày 27-10, Đoàn công tác của Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Somboun Kenpaseuth - Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đấu thầu làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa. Dự buổi làm việc có ông Dương Huy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính); ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, hai bên đã chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung như: Hoạt động mua sắm điện tử, hệ thống đấu thầu qua mạng và mua sắm trực tuyến; hình thức chỉ định thầu, các điều kiện áp dụng và hạn mức vốn; công tác quản lý đơn giá/giá gói thầu; việc thực hiện hợp đồng mua sắm công thuộc các dự án đầu tư công của Việt Nam; việc phối hợp quản lý giữa Trung ương với địa phương trong trường hợp giá trị hợp đồng vượt hạn mức quy định...

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã thông tin khái quát đến đoàn về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh như: Kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn và kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước (kiểm tra, giám sát) về đấu thầu.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Ông Somboun Kenpaseuth (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2026 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào nhằm khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu sửa Luật Đấu thầu, chia sẻ kinh nghiệm hợp đồng với nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu tại địa phương.