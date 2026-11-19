Hoạt động tham quan nhằm tạo điều kiện để đại biểu, đại diện cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận thực tế các mô hình sản xuất có ứng dụng giải pháp tưới tiết kiệm; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả.

Đoàn tham quan mô hình cây công nghiệp, cây ăn quả ứng dụng tưới nước tiết kiệm tại Công ty CP Công nghệ tưới Khang Thịnh chi nhánh Gia Lai (xã Bờ Ngoong). Ảnh: Hà Duy

Đây cũng là dịp để các đại biểu thảo luận về khả năng áp dụng, nhân rộng các giải pháp tưới tiết kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm áp lực lên nguồn tài nguyên nước; nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi, nguy cơ hạn hán và thiếu nước ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp ở khu vực Tây Nguyên.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tọa đàm “Giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước, thích ứng hạn hán trong sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả vùng Tây Nguyên” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức tại tỉnh Gia Lai.