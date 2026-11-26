Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các đại biểu tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác CCHC, kết quả thực hiện Kết luận số 226-KL/TW và Quyết định số 534/QĐ-TTg

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác CCHC, kết quả thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 226-KL/TW trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Theo báo cáo, năm 2026, công tác CCHC của tỉnh Lạng Sơn được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030, qua đó, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực. Nổi bật là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cấp tỉnh đạt 99,97%, cấp xã đạt 99%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 99,98%.

Tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa 15 TTHC, giảm khoảng 15,29% chi phí tuân thủ TTHC. Đặc biệt, 175/175 cơ quan, đơn vị khối chính quyền đã hoàn thành cập nhật dữ liệu lên Cổng kê khai vị trí việc làm và là một trong số các địa phương hoàn thành 100% đầu tiên trong cả nước...

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu làm rõ một số nội dung về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Đối với việc thực hiện Kết luận số 226-KL/TW, Quyết định số 534/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, CCHC và chuyển đổi số. Đến nay, 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) được trao đổi giữa các cơ quan hành chính.

Các cơ quan, đơn vị từng bước tăng cường sử dụng tài liệu điện tử, mã QR, hạn chế tài liệu giấy tại các cuộc họp; kết hợp họp trực tiếp với trực tuyến và lồng ghép các nội dung có liên quan trong cùng cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu làm rõ một số nội dung về công tác cải cách thể chế

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đáng chú ý, tỉnh đã triển khai thí điểm "Trạm dịch vụ công số" tại trung tâm phục vụ hành chính công của 10 xã, phường; ứng dụng trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng với độ chính xác tìm kiếm khoảng 90%, từng bước hỗ trợ cán bộ xử lý công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn.

Công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện đạt 100% kế hoạch; chưa phát hiện trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ...

Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được; nêu khó khăn, vướng mắc và các nội dung liên quan đến cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác chỉ đạo điều hành CCHC; phân cấp, phân quyền TTHC...

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, CCHC gắn với chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, việc cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp trở lại sử dụng dịch vụ tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai các nhiệm vụ; đồng thời xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, nỗ lực của tỉnh trong năm 2026. Tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ minh chứng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu cải thiện chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả tỉnh Lạng Sơn đạt được trong triển khai công tác CCHC và thực hiện Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến thực chất trong CCHC, trong đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường thực hiện giảm số lượng văn bản hành chính và xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Đối với việc đánh giá Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2026, Thứ trưởng đề nghị tỉnh chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, phản ánh đúng thực chất kết quả CCHC và chất lượng phục vụ người dân.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tỉnh cần tổng hợp cụ thể, nêu rõ căn cứ và đề xuất phương án xử lý để Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ.