Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 18-9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2026 - 2027. Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại buổi làm việc.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 318 cơ sở giáo dục, trong đó có 246 cơ sở giáo dục công lập (giảm 482/728 trường, đạt tỷ lệ 66,2%) và 71 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với hơn 460.000 học sinh. Hoạt động giáo dục và đào tạo luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ. Tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động giáo dục; trọng tâm là định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi, kỳ thi, Đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027...

Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương, cơ sở giáo dục triển khai nhiệm vụ; tổ chức các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 theo từng cấp học, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, giải đáp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại buổi làm việc.

Đến nay, các cơ sở giáo dục cơ bản bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, điều hành, không để gián đoạn hoạt động dạy và học. Cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện tối thiểu phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục cơ bản được đáp ứng, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên của nhà trường. Việc quản lý, khai thác và điều phối cơ sở vật chất sau sắp xếp thực hiện theo hướng tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt hơn yêu cầu tổ chức dạy học. Các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch giáo dục trong toàn trường, bao quát trường chính, phân hiệu, điểm trường; tăng cường điều phối đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện phục vụ dạy học. Công tác đổi mới giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với chuyển đổi số và yêu cầu phát triển năng lực người học; tăng cường hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ và giáo dục tích hợp; ứng dụng công nghệ, khai thác học liệu số trong quản lý và dạy học...

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn trường học và chăm sóc sức khỏe học sinh; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tổ chức bếp ăn bán trú được quan tâm kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Thành viên đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đạo tạo kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung về giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục tương ứng với quy mô học sinh hằng năm; sớm hướng dẫn biên chế số lượng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, tổ phó chuyên môn tại trường có nhiều phân hiệu, đồng thời có các quy định về chế độ chính sách cho các vị trí kiêm nhiệm; điều chỉnh định mức giáo viên/lớp để bảo đảm việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; sớm ban hành thông tư điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh trong tình hình mới sau sáp nhập… Thành viên đoàn công tác đã giải đáp một số kiến nghị của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Khánh Hòa đã chủ động thực hiện hiệu quả nhiều nội dung trong công tác giáo dục và đào tạo, trong đó có việc thực đúng nghị quyết, quy định về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất để việc vận hành mô hình mới không ảnh hướng đến chất lượng giáo dục. Ngành Giáo dục cần quyết tâm thực hiện chủ đề của năm học 2026 - 2027 là “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, trong đó chú trọng đổi mới tư duy trong công tác quản lý vận hành mô hình mới để cho thấy hiệu quả của mô hình. Tỉnh và các sở, ngành, nhà trường rà soát cắt giảm các cuộc họp, cuộc thi, chế độ thông tin báo cáo không cần thiết để tránh bệnh thành tích, giảm thiểu thời gian cho giáo viên; quan tâm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các xã, phường tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh an toàn, phù hợp và bảo đảm dinh dưỡng. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cũng đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung báo cáo, trong đó cụ thể những kiến nghị để gửi cho đoàn công tác tổng hợp.

Đồng chí Lê Huyền tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng để tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về công tác giáo dục và đào tạo. Tỉnh sẽ nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện vận hành mô hình trường học sau sắp xếp để chủ động giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành triển khai thực hiện theo các cơ chế chính sách chung toàn quốc; đồng thời tham mưu cơ chế chính sách bổ sung đối với những phát sinh từ yêu cầu thực tế địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tin, ảnh: H.DUNG