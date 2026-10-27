Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu thăm trang trại điện gió B&T

Trong khuôn khổ làm việc về Chương trình hỗ trợ đa mục tiêu Việt Nam – Liên minh châu Âu giai đoạn 2021–2027 và Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam – Liên minh châu Âu (SETP), đoàn công tác do Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Ngài Julien Guerrier, dẫn đầu. Về phía Bộ Công Thương có ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực. Ngoài ra, còn có Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các cơ quan, đơn vị liên quan đã đến thăm và làm việc tại Cụm trang trại điện gió B&T tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác tìm hiểu hoạt động và nghe giới thiệu về Cụm trang trại điện gió B&T tại tỉnh Quảng Trị.

Chuyến thăm nhằm giới thiệu và tăng cường truyền thông về các hỗ trợ của Liên minh châu Âu và Team Europe đối với lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Cụm trang trại điện gió B&T cho biết, Dự án Cụm trang trại điện gió B&T bao gồm hai nhà máy BT1 và BT2 (giai đoạn 1 và 2), nằm tại tỉnh Quảng Trị, có tổng công suất lắp đặt 252 MW và tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần AMI AC Renewables (liên doanh Việt Nam – Philippines) phát triển và đã đi vào vận hành thương mại từ tháng 11/2021. Tại thời điểm hoàn thành, đây là một trong những cụm trang trại điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Đoàn công tác thăm Cụm trang trại điện gió B&T tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Dự án bao gồm 60 tua-bin gió Vestas (Đan Mạch), mỗi tua-bin có công suất 4,2 MW, được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 220 kV. Hằng năm, dự án tạo ra khoảng 648 triệu kWh điện sạch, góp phần giảm phát thải khoảng 581.000 tấn CO₂ mỗi năm.

Bên cạnh các lợi ích về môi trường, dự án còn đóng góp khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho lao động địa phương, cải thiện hạ tầng và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, bao gồm đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội.

Chuyến thăm là dịp tìm hiểu thực tế hoạt động đầu tư vận hành dự án năng lượng tái tạo tại địa phương.

Chuyến thăm là dịp để đoàn công tác tìm hiểu thực tế hoạt động đầu tư, vận hành dự án năng lượng tái tạo tại địa phương; đồng thời trao đổi về những kết quả đạt được, kinh nghiệm triển khai và các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển năng lượng sạch, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị quản lý, vận hành Trang trại điện gió BT đã giới thiệu tổng quan về quy mô, quá trình triển khai dự án, tình hình hoạt động và những đóng góp của công trình đối với phát triển năng lượng tái tạo. Các nội dung trao đổi tập trung vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió, nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống và hài hòa giữa phát triển dự án với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Chuyến thăm Cụm trang trại điện gió B&T góp phần tăng cường trao đổi giữa các bên, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển năng lượng sạch.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng, phát triển điện gió được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn cung điện, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và từng bước giảm phát thải khí nhà kính. Những dự án năng lượng tái tạo đang vận hành tại Quảng Trị góp phần bổ sung nguồn điện sạch, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Chuyến thăm Cụm trang trại điện gió B&T góp phần tăng cường trao đổi giữa các bên, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển năng lượng sạch, qua đó thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Liên minh châu Âu trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Chương trình SETP là một trong những khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững. Thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ chính sách, chương trình hướng tới thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.