Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW tại Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, đến nay, 61/61 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. Qua rà soát, các cấp ủy đã nghiêm túc, chủ động trong việc cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW, chú trọng gắn việc học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề khó, nổi cộm cần tập trung giải quyết.

Một số cấp ủy đã chủ động lựa chọn những nội dung có tính đặc thù để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Việc chủ động vận dụng, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo đặc thù địa bàn, lĩnh vực công tác đã tạo cơ sở để các cấp ủy xác định trọng tâm lãnh đạo, phân công trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW đồng bộ, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh báo cáo với Đoàn công tác. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy xác định việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào nghị quyết, chương trình công tác và sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên được tự đánh giá hằng quý, đồng thời được chi bộ theo dõi, nhận xét, biểu dương, nhắc nhở, chấn chỉnh. Gắn việc học tập, thực hành theo Bác với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành báo cáo với Đoàn công tác. (Ảnh: QUANG THỌ)

Để triển khai tốt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy Quảng Ninh xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, việc mới, việc khó, những điểm nghẽn và vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Gắn việc học tập, thực hành theo Bác với nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập, thực hành theo Bác; tiếp tục hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá kết quả học tập, thực hành theo Bác đối với tập thể, cá nhân theo hướng thực chất, gắn với sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đánh giá cao sự chủ động của Quảng Ninh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, chủ động và có hệ thống ngay sau khi Trung ương có kế hoạch và hướng dẫn và đạt kết quả cao, thể hiện sự nêu gương và trách nhiệm của cán bộ quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu được xác định rõ ràng theo từng đối tượng và địa bàn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra những tồn tại cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Quảng Ninh. Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá và công khai kết quả thực hiện. Quảng Ninh cần lựa chọn các tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và những tấm gương này phải được gắn với những câu chuyện hấp dẫn, có khả năng nhân rộng trong cả nước với những kết quả, thành tích ấn tượng, được đo lường qua mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị của Quảng Ninh, Đoàn công tác sẽ tiếp thu và tổng hợp báo cáo Trung ương trong thời gian tới.