Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Đồng Nai

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long và cán bộ lãnh đạo các vụ, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của địa phương; có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới phương thức quản lý biên chế trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Định, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công 4 cơ quan đầu mối cấp thành phố phụ trách hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả của 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời lựa chọn một số cơ quan, đơn vị, địa phương làm điểm.

Sau khi kết thúc thời gian thí điểm ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, thành phố đã đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ nhằm thống nhất nhận thức, phương pháp, quy trình và cách thức tổ chức thực hiện trong toàn thành phố.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Đến ngày 6-11-2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai kê khai các biểu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Trung ương. Một số đơn vị đã hoàn thành bộ biểu, chuyển sang giai đoạn kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu. Tuy nhiên, tiến độ giữa các khối, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy, cơ quan đơn vị ở Đồng Nai được triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đối với việc rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và quản lý biên chế từng bước được nâng lên.

Qua ý kiến đánh giá, góp ý của đoàn công tác, thành phố có thêm cơ sở để nhận diện toàn diện những vấn đề cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Theo đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, khi chuyển sang mô hình đô thị, yêu cầu về quản trị của thành phố Đồng Nai có nhiều điểm khác biệt so với mô hình nông thôn trước đây. Do đó, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính xác và đúng lộ trình theo quy định của Trung ương. Việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành đô thị hiện đại và định hướng phát triển của thành phố.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Thành ủy Đồng Nai trong triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị. Bước đầu, kết quả về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế ở Đồng Nai cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng chí đề nghị Thành ủy Đồng Nai tiếp tục bám sát kế hoạch, chú trọng rà soát chất lượng dữ liệu bảo đảm chính xác, thực chất; tăng cường hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn. Các đơn vị đầu mối cấp thành phố phụ trách hướng dẫn các đơn vị kiểm tra kỹ từng khâu, bảo đảm người trực tiếp kê khai và lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Qua đó, hoàn thành quy trình, cập nhật dữ liệu lên hệ thống, bảo đảm tiến độ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo đúng thời gian quy định.