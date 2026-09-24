Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tham quan các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai
Chiều 24-9, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang dẫn đầu đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại một số mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đồng Nai; Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố Đồng Nai và Không gian đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên).
Trong đó, tại Trung tâm IOC thành phố, đoàn đã được nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai giới thiệu tổng quan về Trung tâm IOC thành phố với lĩnh vực, chức năng nổi bật đang được khai thác để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo thành phố, như: hệ thống theo dõi, giám sát các dự án trọng điểm; nhóm dữ liệu hành chính công, nông nghiệp - môi trường, y tế, giáo dục, bản đồ số, trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI); tính năng lắng nghe thông tin trên môi trường mạng xã hội…
Ngoài ra, đoàn còn được nghe giới thiệu nền tảng quản lý khu phố/ấp DC4.0 và ứng dụng Công dân số (Dong Nai City) vừa được ra mắt vào giữa tháng 9-2026.
Tại Trường đại học Lạc Hồng, đoàn đã tham quan, trải nghiệm thực tế thư viện công nghệ STEAMHub và có buổi làm việc, trao đổi với ban giám hiệu nhà trường về phát triển không gian đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ, nhất là công nghệ robotic.
Tại các điểm tham quan, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã trao đổi với lãnh đạo thành phố Đồng Nai về cách tổ chức, vận hành từng mô hình. Ngoài ra, đoàn cũng tìm hiểu các điều kiện, mức độ triển khai và lắng nghe những kinh nghiệm thực tiễn quá trình thực hiện của Đồng Nai để nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị đô thị thông minh; xây dựng, cập nhật và kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, trao đổi các nội dung về triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, nền tảng số để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách hành chính...
Từ kinh nghiệm thực tế của Đồng Nai, đoàn sẽ nghiên cứu những cách làm phù hợp để vận dụng tại địa phương. Chuyến công tác cũng góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa 2 địa phương trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202609/doan-cong-tac-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-lao-cai-tham-quan-cac-mo-hinh-chuyen-doi-so-doi-moi-sang-tao-tai-dong-nai-a85257d/