Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tham quan các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang tìm hiểu, trải nghiệm thực tế mô hình Robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đồng Nai; Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố Đồng Nai và Không gian đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên).

Đoàn đến tham quan Trung tâm IOC thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Trong đó, tại Trung tâm IOC thành phố, đoàn đã được nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai giới thiệu tổng quan về Trung tâm IOC thành phố với lĩnh vực, chức năng nổi bật đang được khai thác để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo thành phố, như: hệ thống theo dõi, giám sát các dự án trọng điểm; nhóm dữ liệu hành chính công, nông nghiệp - môi trường, y tế, giáo dục, bản đồ số, trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI); tính năng lắng nghe thông tin trên môi trường mạng xã hội…

Ngoài ra, đoàn còn được nghe giới thiệu nền tảng quản lý khu phố/ấp DC4.0 và ứng dụng Công dân số (Dong Nai City) vừa được ra mắt vào giữa tháng 9-2026.

Đoàn công tác nghe giới thiệu các chức năng được tích hợp tại Trung tâm IOC thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chia sẻ với đoàn công tác một số nội dung về tích hợp, kết nối dữ liệu tại Trung tâm IOC thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Tại Trường đại học Lạc Hồng, đoàn đã tham quan, trải nghiệm thực tế thư viện công nghệ STEAMHub và có buổi làm việc, trao đổi với ban giám hiệu nhà trường về phát triển không gian đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ, nhất là công nghệ robotic.

Đoàn đến tham quan thư viện công nghệ STEAMHub tại Cơ sở 6 của Trường đại học Lạc Hồng (ở phường Trấn Biên). Ảnh: Hải Quân

Tại các điểm tham quan, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã trao đổi với lãnh đạo thành phố Đồng Nai về cách tổ chức, vận hành từng mô hình. Ngoài ra, đoàn cũng tìm hiểu các điều kiện, mức độ triển khai và lắng nghe những kinh nghiệm thực tiễn quá trình thực hiện của Đồng Nai để nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị đô thị thông minh; xây dựng, cập nhật và kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, trao đổi các nội dung về triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, nền tảng số để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách hành chính...

Đoàn lắng nghe đại diện Trường đại học Lạc Hồng chia sẻ các hoạt động phát triển không gian đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực ngành công nghệ robotic của nhà trường. Ảnh: Hải Quân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang chia sẻ tại buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường đại học Lạc Hồng. Ảnh: Hải Quân

Từ kinh nghiệm thực tế của Đồng Nai, đoàn sẽ nghiên cứu những cách làm phù hợp để vận dụng tại địa phương. Chuyến công tác cũng góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa 2 địa phương trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo.