Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy. Ảnh: Công Nghĩa

Các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Vũ Hồng Văn và đồng chí Dương Quốc Huy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã dâng hương, dành phút tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ. Ảnh: Công Nghĩa

Thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tình cảm kính yêu của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang cùng nhân dân thành phố Đồng Nai, Thành ủy Đồng Nai đã xây dựng công trình Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy. Công trình được khánh thành vào ngày 30-9-2025, đúng dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Đây không chỉ là không gian văn hóa tâm linh, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Công Nghĩa

Vào các dịp lễ, tết, Nhà thờ Bác Hồ là nơi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Trước buổi làm việc, đoàn công tác đi tham quan, tìm hiểu một số mô hình điểm tại thành phố Đồng Nai, gồm: Khu công nghiệp Long Đức, Khu công nghiệp Long Thành; Công ty TNHH Bosch Việt Nam; Trung tâm Điều hành thông minh, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đồng Nai và Không gian đổi mới sáng tạo của Trường đại học Lạc Hồng.