Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân dâng hương tại khu vực Bảo vật quốc gia Bia Vua Lê Thái Tổ trong khuôn viên đền thờ Vua Lê Thái Tổ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ dâng hương tại Bia Vua Lê Thái Tổ.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; phường Tân Phong.

Tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, Đoàn đã thành kính dâng nén hương thơm bày tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với vị vua anh hùng Lê Lợi đã có công đánh tan quân phản nghịch Đèo Cát Hãn, bình định vùng Tây Bắc, giúp người dân có cuộc sống bình yên.

Dâng nén hương thơm, Đoàn công tác thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao của Vua Lê Thái Tổ.

Khắc ghi công lao to lớn của Vua Lê Thái Tổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội; giữ vững chủ quyền biên cương, bảo đảm quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng quê hương Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.