Đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm việc tại Lạng Sơn

Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Kỳ Lừa và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Buổi sáng, đoàn làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể hóa nghị quyết, tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 255-KH/TU ngày 18/7/2025, trong đó triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện thông qua nhiều hoạt động như tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, tỉnh rà soát hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo hướng hạn chế chồng chéo, trùng lặp, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Về tình hình phát triển kinh tế tư nhân, trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 734 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn lên 6.599 đơn vị. Khu vực kinh tế tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch và đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo chung về tình hình phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hộ kinh doanh còn hạn chế về vốn, lao động và phạm vi hoạt động. Việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn khó khăn; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn khó khăn trong quá trình triển khai.

Các thành viên Đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác và các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW trên các lĩnh vực như tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, phát triển kinh tế cửa khẩu, đổi mới công nghệ, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển cụm công nghiệp và thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn và trao đổi phương hướng triển khai trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để khảo sát tình hình phát triển kinh tế tư nhân và việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Hiệp hội hiện có hơn 700 doanh nghiệp hội viên, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, xây dựng, sản xuất và nông nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, còn hạn chế về nguồn lực tài chính, năng lực quản lý; hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu tác động từ biến động thị trường, chi phí đầu vào và tình hình thông quan hàng hóa qua biên giới.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp với Đoàn công tác

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thủ tục hành chính; đồng thời kiến nghị giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Trưởng Đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Qua trao đổi, đoàn công tác và các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh.

Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc, làm cơ sở nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương các giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh.