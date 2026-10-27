Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và một số xã.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Lạng Sơn là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung thể chế hóa các quan điểm của Đảng bằng việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế đặc thù, thúc đẩy toàn diện khu vực biên giới.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi làm việc

Các cơ chế, chính sách về chăm lo đời sống của Nhân dân vùng biên giới được thực hiện đúng quy định gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ năm 2018 đến nay, có trên 30 chế độ, chính sách do Trung ương ban hành và giao cho địa phương triển khai với tổng nhu cầu kinh phí trên 1.000 tỷ đồng/năm. Nổi bật, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phân bổ kinh phí hỗ trợ người dân tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới với tổng số tiền là 12,88 tỷ đồng.

Các thành viên đoàn công tác dự buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị khu vực biên giới được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền.

Trước ngày 1/7/2025, UBND các huyện biên giới đã tích cực xây dựng các điểm dân cư biên giới, sắp xếp ổn định dân cư biên giới tại chỗ và từ nơi khác đến trên địa bàn 5 xã. Cấp ủy, chính quyền 5 huyện đã phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng Mẫu Sơn hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh

Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và Địa phương (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương), thành viên đoàn công tác trao đổi các nội dung tại buổi làm việc

Công tác đối ngoại được thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý biên giới được thực hiện nghiêm túc theo các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Phó vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), thành viên đoàn công tác trao đổi các nội dung tại buổi làm việc

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ hơn những kết quả trong thực hiện nghị quyết; làm rõ những vấn đề tỉnh cần quan tâm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn công tác ghi nhận những kết quả nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Đồng chí đề nghị: Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ khu vực biên giới, cửa khẩu xứng tầm là cửa ngõ giao thương; tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp xem xét, trao đổi với các cơ quan Trung ương để tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác để bổ sung, hoàn thiện báo cáo đầy đủ gửi đoàn công tác.

Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ hơn tổng thể bức tranh kinh tế của tỉnh mà đoàn công tác quan tâm, với các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: mở rộng đầu tư dịch vụ kho bãi, sản xuất hàng hóa ở khu kinh tế cửa khẩu; xây dựng các khu công nghiệp, đầu tư điện gió; xây dựng sản phẩm OCOP…

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã khảo sát thực tế kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị tại một số địa điểm trên địa bàn xã Đồng Đăng, xã Hoàng Văn Thụ và dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ.

Đoàn khảo sát tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Đoàn khảo sát tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn

Đoàn dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ