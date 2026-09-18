Đoàn công tác Chương trình 'Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc' tổ chức các hoạt động tại Côn Đảo

Dự và chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam…

Đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Tại Đền thờ Côn Đảo, các đại biểu trân trọng thỉnh 9 tiếng chuông tri ân, dâng hương lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu đến thăm, động viên và tặng quà cho cựu tù Côn Đảo.

Tại các điểm viếng, các đại biểu dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã kiên cường chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo - công trình mang nghĩa tình đất liền hướng về Côn Đảo.

Cùng ngày, Đoàn tổ chức Chương trình “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” đã đến thăm và tặng quà cựu tù Côn Đảo; trao tặng kinh phí thực hiện các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn Côn Đảo; khởi công xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo và tặng 8 cột bóng rổ, 2 cầu trượt cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao Côn Đảo; cắt băng khánh thành trao tặng khu chăn nuôi khép kín cho Hải đội 33 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3).

Các đại biểu trao tặng sân bóng rổ và động viên tinh thần các cháu thiếu nhi tại Côn Đảo.

Điểm nhấn của chuyến công tác là Đêm hội “Trăng thu biên cương” diễn ra vào tối 18-9. Chương trình mang đến không khí ấm áp, vui tươi qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao tặng những phần quà trung thu ý nghĩa cho thiếu nhi Côn Đảo, thể hiện sự chăm lo, sẻ chia của đất liền đối với quân và dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.