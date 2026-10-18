Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam thúc đẩy hợp tác y tế với các đối tác hàng đầu Trung Quốc

Các hoạt động của đoàn công tác mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tăng cường hợp tác song phương lĩnh vực y dược cổ truyền

Ngày 15/10, tại Bắc Kinh, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Cục Quản lý Trung y Quốc gia Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam hội đàm với Cục Quản lý Trung y Quốc gia Trung Quốc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lưu Kim Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý Trung y Quốc gia Trung Quốc, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về những kết quả hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách, phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, đào tạo nhân lực, phát triển dược liệu và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Đặc biệt, hai bên đã ký kết Kế hoạch hành động hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền giai đoạn 2026–2031, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể giữa cơ quan quản lý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu của hai nước.

Việc ký kết Kế hoạch hành động thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ hợp tác y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần phát huy giá trị y học truyền thống trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và ông Lưu Kim Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý Trung y Quốc gia Trung Quốc trao đổi hợp tác giữa hai bên.

Mở rộng hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Quảng An Môn

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Quảng An Môn, trực thuộc Viện Khoa học Trung y Trung Quốc, một trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hàng đầu của nước bạn.

Tiếp đoàn có ông Lý Kiệt, Viện trưởng Bệnh viện Quảng An Môn, cùng các thành viên Ban lãnh đạo bệnh viện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Quảng An Môn đã giới thiệu những thành tựu nổi bật trong quá trình 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là kinh nghiệm kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị các bệnh lý phức tạp và bệnh mạn tính.

Với khoảng 5,2 triệu lượt khám ngoại trú mỗi năm, Bệnh viện Quảng An Môn có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị y học cổ truyền đối với bệnh lý ung thư, tim mạch, mạch máu não, rối loạn chuyển hóa và các bệnh lý miễn dịch.

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc, các cơ sở y tế của Việt Nam và Bệnh viện Quảng An Môn đã triển khai hoạt động ký kết hợp tác, hướng tới tăng cường trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

Hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của các bệnh viện y học cổ truyền Việt Nam, tạo điều kiện tiếp cận những thành tựu khoa học, kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và ông Lý Kiệt, Viện trưởng Bệnh viện Quảng An Môn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chứng kiến ký kết hợp tác của các cơ sở y tế Việt Nam tham gia đoàn với phía Bệnh viện Quảng An Môn.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh

Cũng trong ngày 15/10, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam cũng đã đến thăm, làm việc tại Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh, một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu y dược cổ truyền có uy tín của Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Giáo sư Đường Chí Thư, Hiệu trưởng Nhà trường, đã giới thiệu về mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự gắn kết giữa nhà trường với hệ thống bệnh viện thực hành.

Hai bên tập trung trao đổi các cơ hội hợp tác trong đào tạo đại học, sau đại học, trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng. Các lĩnh vực được quan tâm gồm châm cứu, phục hồi chức năng, nghiên cứu bài thuốc cổ phương và chuẩn hóa các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền.

Đáng chú ý, Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh và Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đã triển khai hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và bệnh viện thực hành của hai nước. Đặc biệt đoàn công tác đã khảo sát trung tâm mô phòng đánh giá năng lực thực hành đối với sinh viên để tiến tới học tập hoàn thiện mô hình kỳ thi đánh giá năng lực của Việt Nam để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Thông qua chương trình làm việc, đoàn công tác có thêm cơ hội tìm hiểu kinh nghiệm phát triển mô hình gắn kết đào tạo – nghiên cứu – thực hành lâm sàng, góp phần định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y dược cổ truyền tại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chứng kiến đại diện Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh và đại diện Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đã triển khai hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác nghe đại diện Đại học Trung Y Dược Bắc Kinh giới thiệu về trung tâm mô phòng đánh giá năng lực thực hành đối với sinh viên.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trải nghiệm phẫu thuật bằng thực tế ảo.

Trao đổi kinh nghiệm quản trị bệnh viện và ứng dụng công nghệ hiện đại

Tiếp tục chương trình làm việc tại Trung Quốc, ngày 16/10, đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh (Peking Union Medical College Hospital – PUMCH), một trong những bệnh viện có uy tín và năng lực chuyên môn cao của Trung Quốc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ngô Bội Tân, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao những thành tựu của Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh trong phát triển kỹ thuật y học chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản trị bệnh viện.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Việt Nam đề nghị phía bạn chia sẻ kinh nghiệm trong bốn lĩnh vực trọng tâm, gồm: tổ chức hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao; phát triển kỹ thuật chuyên sâu và hội chẩn đa chuyên khoa; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động bệnh viện; đào tạo nhân lực và hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế.

Lãnh đạo Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện, đặc biệt là định hướng phát triển trung tâm y học quốc gia có trình độ hàng đầu thế giới, lấy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số làm động lực.

Thứ trưởng Thuờng trực Vũ Mạnh Hà khẳng định Bộ Y tế Việt Nam quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa các bệnh viện, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Việt Nam với Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, hướng tới những chương trình trao đổi chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai bên.

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với Lãnh đạo Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao

Tiếp nối chương trình công tác ngày 16/10, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, quản lý và thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao.

Tiếp đoàn có ông Tăng Ích Tân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về những kết quả hợp tác trong lĩnh vực y tế thời gian qua, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối chuyên môn giữa các cơ sở y tế.

Hoạt động góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu áp dụng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nước.

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam hội đàm với Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc.

Hướng tới hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững

Chuỗi hoạt động làm việc tại Bắc Kinh đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam với các cơ quan quản lý, bệnh viện, cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc.

Thông qua các cuộc hội đàm, làm việc, khảo sát thực tế và hoạt động ký kết hợp tác, đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam đã thúc đẩy những định hướng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực y dược cổ truyền, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, quản trị bệnh viện, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị của hai nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế, chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...