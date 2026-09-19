Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với tỉnh Lai Châu

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan…

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo kết quả công tác y tế 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; đồng thời sơ kết 3 năm triển khai Thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ y tế toàn diện giữa UBND tỉnh Lai Châu và Bệnh viện Bạch Mai nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2026, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn ngành Y tế hiện có 2.820 nhân lực, trong đó có 661 bác sĩ, đạt 13,07 bác sĩ/vạn dân; 100% xã có bác sĩ và y sĩ đa khoa biên chế tại trạm y tế. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động, không để xảy ra dịch lớn, không có tử vong do dịch. Các cơ sở khám, chữa bệnh duy trì thường trực cấp cứu 24/24 giờ; toàn tỉnh thực hiện khám bệnh cho 972.225 lượt người, tăng 18.301 lượt so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kỹ thuật chuyên môn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thẩm định, phê duyệt bổ sung 1.267 dịch vụ kỹ thuật mới, nâng tổng số lên 7.758 kỹ thuật; triển khai thành công 28 dịch vụ kỹ thuật mới thuộc các chuyên ngành: Sản khoa, Y học cổ truyền, Huyết học - Truyền máu, Hồi sức cấp cứu, Nội soi chẩn đoán can thiệp và Răng - Hàm - Mặt. Cũng sau 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ y tế toàn diện giữa UBND tỉnh Lai Châu và Bệnh viện Bạch Mai, hai bên đã triển khai nhiều nội dung thiết thực. Hoạt động hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa được duy trì thường xuyên.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế định hướng thảo luận.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế trên địa bàn. Bộ Y tế cần hỗ trợ đưa sâm Lai Châu vào dược điển Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác liên kết khám, chữa bệnh; Bộ Y tế cần tập trung nguồn lực hỗ trợ Lai Châu trong nâng cao chất lượng hạ tầng y tế...

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai phát biểu.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương phát biểu về về lộ trình đưa sâm Lai Châu vào dược điển Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; công tác chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng; củng cố thực chất y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện thực hiện tốt công tác phối hợp, giúp đỡ tỉnh Lai Châu thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai các bước cần thiết để đưa sâm Lai Châu vào dược điển Việt Nam, thực hiệu hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến y tế…

Lãnh đạo Trường Đại học Y dược Hải Phòng phát biểu về công tác hỗ trợ đào tạo nhân lực cho tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo Sở Y tế Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý, định hướng của đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế và các thành viên Đoàn công tác. Đồng chí khẳng định, những trao đổi, giải đáp và gợi mở tại buổi làm việc là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển y tế địa phương. Đồng chí đề nghị Sở Y tế khẩn trương rà soát, bổ sung các ý kiến chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2026, định hướng năm 2027 và những năm tiếp theo. Trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập trước ngày 31/12/2026 và duy trì hiệu quả sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới hợp tác chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật theo hướng “đào tạo gắn với làm chủ, duy trì kỹ thuật thường quy”; củng cố các chuyên ngành mũi nhọn như: cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, tim mạch, đột quỵ, nhi, sản khoa và ứng dụng AI, góp phần giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại tỉnh. Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp tham mưu cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, chuẩn bị các dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao biểu trưng quà tặng cho tỉnh Lai Châu.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân của Bệnh viện Bạch Mai có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ y tế toàn diện giữa UBND tỉnh Lai Châu và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2024–2026. Đoàn công tác Bộ Y tế trao biểu trưng quà tặng cho tỉnh Lai Châu gồm: 1 ghế nha khoa cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội hỗ trợ; tiền và quà trị giá 1,9 tỷ đồng gồm: học bổng, xe đạp, nhu yếu phẩm và hỗ trợ cho xã Mường Than, các trường học và Trung tâm Bảo trợ do Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Unilever Việt Nam - nhãn hàng Lifebuoy trao kinh phí 150 triệu đồng hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa trạm y tế tại tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện thỏa thuận hợp tác.

Ngay sau buổi làm việc với tỉnh, Đoàn công tác cũng tới trao 50 suất học bổng và đại diện 30 xe đạp của Quỹ Bảo trợ trẻ em cho Trường Tiểu học Đông Phong và Trường THCS Đoàn Kết.

Đoàn công tác trao xe đạp các em học sinh.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.