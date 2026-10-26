Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại Đồng Nai

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế. Ảnh: Thu Hảo

Theo đó, các đơn vị được kiểm tra gồm: Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1-1-2025 đến thời điểm kiểm tra; trường hợp cần thiết, đoàn có thể xem xét hồ sơ, tài liệu phát sinh trước hoặc sau thời kỳ này để làm rõ các nội dung liên quan.

Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời xem xét công tác phối hợp giữa ngành y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám, chữa bệnh trong bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Theo báo cáo của Sở Y tế, năm 2025, thành phố có hơn 4,2 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 95% dân số. Trong 9 tháng của năm 2026, số người có thẻ BHYT là hơn 4,1 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 93,2%, thấp hơn 2,8% so với chỉ tiêu được giao.

Để mở rộng diện bao phủ BHYT, thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ mức đóng cho một số nhóm đối tượng, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng của năm 2026, có hơn 63,7 ngàn người đã được hỗ trợ đóng BHYT, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục được đẩy mạnh. Đến tháng 9-2026, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip để tra cứu thông tin thẻ BHYT. Lũy kế đến thời điểm này, hệ thống ghi nhận hơn 17,2 triệu lượt tra cứu thành công, phục vụ người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, trong đó có các khoản chi phí khám, chữa bệnh BHYT tồn đọng chưa được thanh toán, quyết toán. Sở Y tế đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, tổng hợp và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các nội dung liên quan.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế nhấn mạnh: Kết quả kiểm tra là cơ sở để đoàn công tác đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại Đồng Nai, kịp thời nhận diện những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT.

Sau khi làm việc tại Sở Y tế và Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, những ngày tiếp theo, đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ kiểm tra thực tế tại các đơn vị còn lại.