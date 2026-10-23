Đoàn công tác Bộ Y tế khảo sát mô hình phát triển dược liệu tại Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác đầu tư, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Chuyến khảo sát nhằm nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tổ chức phát triển vùng nguyên liệu dược liệu quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác đầu tư, nghiên cứu, phát triển ngành dược liệu Việt Nam. Các hoạt động nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển ngành dược liệu Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển vùng trồng dược liệu quy mô lớn tại Tập đoàn Bắc Dược

Ngày 20/10, đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Bắc Dược, Trung Quốc, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức sản xuất, quản lý và phát triển chuỗi giá trị dược liệu.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch, tổ chức sản xuất và quản lý vùng trồng dược liệu quy mô lớn; xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà dẫn đoàn đã đến thăm, làm việc tại Tập đoàn Bắc Dược. Ảnh:PV

Một trong những nội dung được Đoàn công tác quan tâm là kinh nghiệm tổ chức vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, gắn quy hoạch phát triển vùng trồng với điều kiện tự nhiên, đặc điểm sinh thái và yêu cầu chất lượng của từng loại cây dược liệu.

Đặc biệt, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân và hợp tác xã được trao đổi nhằm tìm hiểu cơ chế tổ chức sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và kết nối tiêu thụ sản phẩm, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng dược liệu ổn định, hiệu quả và bền vững.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát triển vùng trồng dược liệu tập trung, gắn phát triển kinh tế dược liệu với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt tại các địa phương có tiềm năng về tài nguyên cây thuốc.

Ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc dược liệu

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác đã trao đổi về việc ứng dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu trong quản lý vùng nguyên liệu, bảo đảm chất lượng dược liệu từ khâu lựa chọn giống, nuôi trồng, chăm sóc, thu hái đến sơ chế, bảo quản và cung ứng.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc dược liệu là một trong những nội dung được quan tâm.

Các giải pháp số hóa thông tin vùng trồng, quản lý quá trình sản xuất, giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc được trao đổi nhằm nâng cao tính minh bạch, khả năng kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đối với Việt Nam, những kinh nghiệm này có giá trị tham khảo trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dược liệu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và từng bước hình thành hệ thống truy xuất nguồn gốc dược liệu.

Việc phát triển các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng, có khả năng truy xuất nguồn gốc không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung dược liệu phục vụ sản xuất thuốc cổ truyền và khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền mà còn tạo điều kiện nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của dược liệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm và chuyển giao công nghệ chế biến dược liệu

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Y tế và Tập đoàn Bắc Dược đã trao đổi về các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực dược liệu.

Các nội dung hợp tác được quan tâm bao gồm nghiên cứu, trao đổi nguồn gen dược liệu phù hợp với quy định pháp luật của hai nước; nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ dược liệu; chuyển giao công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến, chiết xuất và tiêu chuẩn hóa dược liệu.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của dược liệu được xác định là một hướng hợp tác có tiềm năng, góp phần chuyển dịch từ cung ứng nguyên liệu thô sang phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị kinh tế cao hơn.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu viên và học viên sau đại học, tập trung vào các lĩnh vực quản lý vùng trồng, nghiên cứu phát triển dược liệu, kiểm nghiệm, tiêu chuẩn hóa và công nghệ chế biến.

Thông qua các hoạt động hợp tác, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ và mô hình tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và từng bước hiện đại hóa ngành dược liệu trong nước.

Mở rộng cơ hội đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng dược liệu Việt Nam – Trung Quốc

Một nội dung quan trọng khác được trao đổi tại buổi làm việc là khả năng hợp tác xây dựng các vùng nguyên liệu dược liệu tại Việt Nam, đầu tư cơ sở sơ chế, bảo quản, chế biến, kiểm nghiệm chất lượng và phát triển chuỗi cung ứng dược liệu giữa doanh nghiệp hai nước.

Các bên đã thảo luận về cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống sản xuất, chế biến và kinh doanh dược liệu của Trung Quốc, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Định hướng hợp tác giai đoạn 2027–2030 được trao đổi nhằm tạo cơ sở để các bên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, phù hợp với nhu cầu, tiềm năng và điều kiện thực tiễn của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tập đoàn Bắc Dược với Viện Dược liệu và một số đơn vị của Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển dược liệu, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hoạt động ký kết góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp của hai nước, tạo nền tảng thúc đẩy các chương trình hợp tác về phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chứng kiến ký kết hợp tác giữa Viện Dược liệu và một số doanh nghiệp của Việt Nam với Tập đoàn Bắc Dược. Ảnh: PV

Tăng cường hợp tác phát triển y dược cổ truyền với thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

Trưa ngày 20/10, trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Cát Lâm, Thị trưởng thành phố Trường Xuân đã đến chào xã giao và trao đổi với Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Việt Nam Vũ Mạnh Hà.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền giữa Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm với Bộ Y tế Việt Nam.

Lãnh đạo Thành phố Trường Xuân đã đề xuất một số định hướng hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền, đặc biệt là phát triển nguồn dược liệu, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phát triển các sản phẩm từ dược liệu.

Hoạt động trao đổi cũng hướng tới việc phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, thúc đẩy hợp tác trong phát triển vùng trồng dược liệu, nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến dược liệu.

Cuộc gặp gỡ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền giữa Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội kết nối các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp hai bên, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Cố Cương- Thị trưởng Thành phố Trường Xuân gặp chào xã giao Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ảnh: PV

Khảo sát thực tế vùng trồng nhân sâm, cơ sở sơ chế và thị trường kinh doanh dược liệu

Ngày 21/10, đoàn công tác Bộ Y tế tiếp tục chương trình khảo sát thực tế các mô hình phát triển dược liệu tại Trung Quốc, tập trung vào vùng trồng nhân sâm, cơ sở sơ chế nhân sâm và khu vực chợ giao dịch nhân sâm quy mô lớn.

Tại vùng trồng nhân sâm, đoàn công tác tìm hiểu mô hình tổ chức sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu, kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và các yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với loại dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Hoạt động khảo sát giúp đoàn công tác có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu mô hình phát triển vùng dược liệu chuyên canh, gắn tổ chức sản xuất với quản lý chất lượng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm.

Đoàn cũng khảo sát cơ sở sơ chế nhân sâm nhằm tìm hiểu các công đoạn xử lý nguyên liệu sau thu hoạch, bảo quản và chuẩn bị sản phẩm phục vụ chế biến, phân phối và tiêu thụ. Đây là khâu có vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng, hạn chế tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị thương mại của dược liệu.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã khảo sát hoạt động kinh doanh tại chợ Nhân sâm quy mô lớn, tìm hiểu phương thức tổ chức thị trường, giao dịch, phân loại sản phẩm và kết nối giữa các cơ sở sản xuất, chế biến với hệ thống phân phối.

Thông qua khảo sát thực tế, đoàn công tác có điều kiện tiếp cận tổng thể chuỗi giá trị Nhân sâm, từ phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, sơ chế, bảo quản đến kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Những kinh nghiệm thu nhận được là cơ sở tham khảo quan trọng đối với Việt Nam trong việc nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, gắn vùng trồng với công nghiệp chế biến, phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khảo sát thực tế khu vực trồng nghiên cứu dược liệu nhân sâm tại huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm. Ảnh:PV

Hướng tới phát triển ngành dược liệu Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị kinh tế cao

Những nội dung trao đổi và kinh nghiệm khảo sát là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển ngành dược liệu Việt Nam theo hướng khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế về tài nguyên cây thuốc; hình thành vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu chuẩn chất lượng; tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Tiếp nối chuỗi hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học tại Trung Quốc, chương trình khảo sát thực tế về phát triển dược liệu tiếp tục góp phần cụ thể hóa định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển y dược cổ truyền Việt Nam gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp dược liệu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.