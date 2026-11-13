Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, tặng quà tại các xã biên giới

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh...

Tại các điểm đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đoàn đã trao quà cho 180 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tham gia mô hình trồng sâm ở các xã: Phong Thổ, Dào San, Sì Lở Lầu.

Đoàn đã đến dâng hương tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Ma Ly Pho (xã Phong Thổ) và khu vực Dào San (xã Dào San).

Trong chuyến công tác, đoàn đã đến dâng hương tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Ma Ly Pho (xã Phong Thổ) và khu vực Dào San (xã Dào San) và bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến thăm, động viên các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng...

... ký sổ vàng truyền thống tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Đoàn cũng tham quan mô hình vườn rau tại bản Hùng Pèng, xã Phong Thổ; mô hình trồng rau, nuôi cá hồi và trồng sâm tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu. Đây là những mô hình được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho người có công, gia đình chính sách và các hộ dân.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, kiểm tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống nhân dân.