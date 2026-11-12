Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc với tỉnh Lai Châu

Quang cảnh buổi làm việc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh... dự.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn năm 2026. Trong đó, nhấn mạnh những kết quả nổi bật của lực lượng BĐBP tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sau khi sắp xếp tổ chức, lực lượng nhanh chóng ổn định, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Cùng với đó, BĐBP tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân thông qua các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, phát triển sinh kế, trồng sâm Lai Châu, xây dựng trường học khu vực biên giới, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng lực lượng BĐBP sau sắp xếp tổ chức; đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và ứng dụng công nghệ trong quản lý biên giới...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đối với công tác biên phòng trên địa bàn, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm lực lượng ổn định, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng BĐBP tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phối hợp với các quân khu, bộ, ngành và địa phương tham mưu bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tuần tra biên giới. Đồng thời, hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát biên giới; quan tâm đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, nhất là tại Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và hỗ trợ triển khai mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường biên giới” tại các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. Tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP và các lực lượng liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, lực lượng BĐBP cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng mô hình trưng bày sâm Lai Châu cho Đoàn Công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị thời gian tới, BĐBP tỉnh Lai Châu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn; đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Đồng thời, phát huy vai trò trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đối với phát triển kinh tế khu vực biên giới, cần phối hợp với địa phương thúc đẩy đầu tư, nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.