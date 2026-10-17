Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Khoa

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các Cục thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Cùng tham gia dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ có lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự và các cháu học sinh phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ. Đặc biệt, ngày 14/10 vừa qua, thành phố đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nghĩa trang. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thắp hương tại các phần mộ trong nghĩa trang. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu thắp hương tại các phần mộ trong nghĩa trang. Ảnh: Lê Khoa

Việc đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau gần 60 năm, hành trình tìm kiếm, quy tập đã góp phần đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ trang nghiêm, đồng thời mở ra hy vọng xác định danh tính, kết nối các liệt sĩ với gia đình và đồng đội.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (bên phải) và cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh thắp hương tại các phần mộ trong nghĩa trang. Ảnh: Lê Khoa

Sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, công tác, rèn luyện và cống hiến.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (bên phải) và Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng thắp hương tại các phần mộ trong nghĩa trang. Ảnh: Lê Khoa

Đoàn công tác và lực lượng các đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Khoa

Hoạt động dâng hương, dâng hoa là dịp tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin yêu của nhân dân. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.