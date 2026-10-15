Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026

Nhận lời mời từ Ban Tổ chức, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại làm Trưởng đoàn - đã tham dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ Hội nghị.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Tài chính đã triển khai hàng loạt các buổi làm việc, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế nhằm mở rộng hợp tác, thúc đẩy thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tham dự các diễn đàn và hội thảo đa phương

Sáng ngày 14/10/2026, Đoàn công tác tham dự Hội thảo Bàn tròn của Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) với chủ đề “Làm sao để khơi thông và thu hút mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực từ khu vực tư nhân cho sự phát triển của khu vực nông thôn”.

Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương có bài phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà Vi

Phát biểu tại hội thảo, đại diện cho góc nhìn của Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm:

Tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân, gắn việc huy động vốn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp;

Phát huy vai trò của các công cụ tài chính không có bảo lãnh của Chính phủ (NSO) nhằm thu hút nguồn vốn tư nhân;

Thúc đẩy các mô hình tài chính hỗn hợp và cơ chế chia sẻ rủi ro để gia tăng thu hút nguồn vốn thương mại;

Cùng ngày, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã tháp tùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn tham dự Hội thảo Thượng đỉnh Thường niên lần thứ 57 của Nhóm Nước thành viên Đông Nam Á tại IMF/WBG (SEAVG) giữa Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva với các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hà Vi

Tại hội thảo, trước nhận định kinh tế toàn cầu và khu vực phục hồi không đồng đều do tác động từ cú sốc năng lượng, biến động địa chính trị và lãi suất cao, thay mặt Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Phương khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động và có trách nhiệm cùng các quốc gia thành viên SEAVG để bảo vệ quyền lợi chung của khu vực tại các diễn đàn tài chính toàn cầu.

Chuỗi các cuộc làm việc và tiếp xúc song phương

Bên cạnh các phiên họp toàn thể và hội thảo đa phương, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cùng Đoàn công tác Bộ Tài chính đã triển khai dày đặc các cuộc làm việc song phương quan trọng:

* Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã tháp tùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cuộc gặp song phương với ông Masato Kanda - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Hai bên đã tập trung trao đổi về triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển khu vực tư nhân.

* Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ông Alvaro Lario - Chủ tịch Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD).

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - IFAD bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng: Việt Nam vừa cần tận dụng hiệu quả nguồn lực IFAD13 còn lại, vừa chủ động chuẩn bị định hướng hợp tác mới thông qua Định hướng chiến lược cơ hội quốc gia (COSOP) giai đoạn 2027 - 2032 và tham gia vào quá trình bổ sung nguồn lực IFAD14.

* Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã chủ trì các buổi làm việc song phương với ông Carlos Felipe Jaramillo - Phó Chủ tịchNgân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và ông Jorge Familiar - Phó Chủ tịch kiêm Thủ quỹ WB.

Tại các buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò của WB trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại, tư vấn chính sách và nâng cao năng lực quản trị tài chính công.

Đồng thời, hai bên đã thảo luận chi tiết về định hướng thu hút, sử dụng vốn WB giai đoạn 2026 - 2030, cũng như các giải pháp đơn giản hóa, hài hòa hóa quy trình thủ tục giữa hai bên nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và nâng cao tỷ lệ giải ngân dự án.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Bộ Tài chính đã làm việc với các nhóm xếp hạng tín nhiệm và tổ chức tư vấn hàng đầu gồm Fitch và Rothschild.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings. Ảnh: Hà Vi

Tai các buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Phương khẳng định mục tiêu xuyên suốt của Việt Nam là duy trì đà tăng trưởng kinh tế đi đôi với quản trị đòn bẩy tài chính, bảo vệ đệm an toàn đối ngoại và hạn chế rủi ro tài khóa dự phòng. Qua đó, Việt Nam quyết tâm củng cố vững chắc nền tảng tín nhiệm quốc gia, hướng tới mục tiêu nâng hạng lên mức Đầu tư (Investment Grade).

Chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam tại Hội nghị Thường niên IMF/WB 2026 đã thành công tốt đẹp, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam và củng cố mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.