Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện công tác 1389 tại tỉnh Quảng Trị

Trong 2 ngày 11 và 12/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác 1389; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) - thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới

Theo báo cáo, thời gian qua, cấp ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác 1389 tại tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Lê Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và chính quyền cơ sở để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới; nắm chắc các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, duy trì tốt quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng chức năng các tỉnh Khăm - Muộn, Xa-vẳn-na-khệt và Sa-la-van (Lào) trong trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát biên giới, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển vật liệu nổ và xuất nhập cảnh trái phép.

Công tác nắm tình hình, tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Trong kỳ kiểm tra, các đơn vị đã chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.092 vụ với 1.122 đối tượng; giải quyết 87 nguồn tin, trong đó khởi tố 77 vụ án với 104 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan công an xử lý 11 vụ/10 đối tượng, bắt giữ 17 đối tượng truy nã.

Dự báo chính xác từ sớm, từ xa để ngăn chặn các loại tội phạm

Đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ. Đơn vị đã tiếp công dân 817 lượt người, giải quyết 7 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 419 đồng chí và chuyển đổi vị trí công tác 21 trường hợp theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Với thành tích xuất sắc, tập thể và cá nhân hai đơn vị đã vinh dự được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Cờ thi đua của UBND tỉnh và 19 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 cùng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại tá Phan Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Quảng Trị, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận kiểm tra, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những thành tích và nỗ lực xuất sắc mà Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Bộ BĐBP tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo chính xác từ sớm, từ xa để ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển và địa bàn đóng quân.

Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho nhân dân; duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.