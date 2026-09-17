Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại Nghệ An

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác theo dõi phương án thực binh. (Ảnh: DN)

“Vòm phòng không bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược được Bộ Quốc phòng triển khai nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại, có khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, đánh chặn hiệu quả, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái và các phương tiện tiến công đường không được sử dụng ngày càng phổ biến.

Phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững” với đề mục: “Lực lượng phòng không Quân khu 4 phối hợp các lực lượng triển khai vòm phòng không bảo vệ mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, được triển khai phục vụ diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, trong đó có diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An.

Đại diện Quân khu 4 báo cáo phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững”. (Ảnh: DN)

Đây là nội dung mới, yêu cầu cao, với sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng ghi nhận công tác chuẩn bị của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An; đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch phục vụ diễn tập.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các lực lượng tiếp tục hoàn thiện thao trường, bãi tập, sở chỉ huy và các trận địa; bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm yêu cầu thực binh.

Đối với các mục tiêu trọng yếu được bảo vệ, cần xây dựng hình ảnh trực quan, mô hình 3D phù hợp, thể hiện rõ vị trí, đặc điểm mục tiêu và các tình huống tiến công đường không giả định nhằm giúp nội dung diễn tập trực quan, hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành và đánh giá kết quả.

Tỉnh Nghệ An đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho diễn tập khu vực phòng thủ. (Ảnh: TK)

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, từ nay đến ngày 30/9, các lực lượng cần tiếp tục hoàn thiện phương án và tổ chức luyện tập. Từ ngày 1/10, lực lượng tham gia bước vào các nội dung tiếp theo, phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và thực hành diễn tập.

Kết quả thực binh tại Nghệ An sẽ được tổng hợp, đánh giá và rút kinh nghiệm để phục vụ tổ chức các cuộc diễn tập tiếp theo tại các quân khu, đơn vị và địa phương.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh” có quy mô: cấp tỉnh, cấp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, cấp xã và các đơn vị chủ lực của Quân khu tham gia. Diễn tập dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2026.